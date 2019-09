Štybar v tréninku na hlavní závod mistrovství světa píchnul. Hodinu čekal a počítal ovce

Měli jediný den na to, aby se společně projeli před hlavním závodem mistrovství světa. Na severu Anglie ale česká parta po chvíli nebyla kompletní. Opustit ji musel lídr týmu Zdeněk Štybar, ale nebylo to nic, čím by si před dost možná životním závodem lámal hlavu. Reportáž Harrogate 23:10 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar (vpravo) a jeho týmový kolega Niki Terpstra na loňském ročníku Paříž-Roubaix | Zdroj: Reuters

„Zdeněk jel o něco méně, měl smůlu a píchnul,“ řekl Roman Kreuziger. Sám problémy s kolem neměl, zatímco lídr českého týmu Zdeněk Štybar se musel od party odpojit. Ještěže s sebou ale vozí telefon. Napsal Liboru Meišnerovi, sdílel s ním přes aplikaci polohu, pak si sedl na lavičku a čekal. Mezitím u hotelu vedle golfového resortu sedl servisman Libor Meišner do auta a odvezl Štybarovi náhradní kolo.

Nejen stoupání, sjezdy a počasí. Cyklistka Nosková má před závodem na šampionátu obavy z ovcí či bažantů Číst článek

„Zatím jsem tu spočítal všechny ovce. Odpředu dozadu a odzadu dopředu,“ vtipkuje Štybar o počítání ovcí za nedalekou nízkou zdí z kamenů. Byly jich desítky. Mezitím mohl přemýšlet třeba o tom, jak bude vypadat závod – a mohl vzpomínat na srpen, kdy si trasu projel s kamerou na helmě.

„Natočil jsem si hlavně městský okruh. Udělal jsem si fotky nájezdu, teď je to pro mě spíš pro to, abych si to připomněl. Samozřejmě si to pamatuju, ale ještě si to radši projedu přes Google Street View, jako před každou jinou etapou,“ popisuje pro Radiožurnál Zdeněk Štybar, jak kombinuje reálné projetí si trasy s videozáznamem. Vše ukládá do paměti, a to nejen do hlavy, ale i na papír.

Důležitý nájezd

„Sepíšu si důležité body – pět šest bodů. Tady na 290 kilometrech těch bodů bude asi více, ale na druhou stranu se dá říct, že je to 180 190 kilometrů a na okruhu už si nic psát nemusím, protože ten pojedeme sedmkrát. Nájezd na něj bude ale opravdu důležitý, aby se tam neztratila energie,“ vysvětluje lídr českého týmu.

Cyklistika není jen šlapání. Češi využívají na světovém šampionátu speciální aplikaci Číst článek

Energii naopak den před závodem Štybar čerpal přes hodinu na lavičce při čekání na nové přední kolo. Naštěstí při pěkném počasí, s výhledem na anglický venkov.

„Projeli tu akorát Frantíci. Volal jsem Alaphilippovi, jestli by nezastavili, ale asi to neslyšel.“

Týmovému kolegovi Julianu Alaphilippovi se nedovolal, tak počkal na Libora Meišnera z realizačního týmu.

Štybar nakonec na hotel na kole dojel a v neděli bude lídrem českého týmu při silničním závodě na mistrovství světa, start je v Leedsu, cíl v Harrogate a cesta anglickým venkovem peloton nemine.