Mistryní světa v cyklistice je Nizozemka van Vleutenová. Nejlepší Češkou byla 37. Nosková

Mistryní světa v silničním závodě s hromadným startem se stala po dlouhém sólovém úniku Annemiek van Vleutenová. Zkušená Nizozemka si na šampionátu v britském Harrogate vyjela druhou medaili po bronzu z časovky. Nejlepší z trojice českých závodnic byla sedmatřicátá Nikola Nosková. Harrogate 18:57 28. září 2019

Van Vleutenová sice v úterý nedokázala zkompletovat zlatý hattrick v souboji s chronometrem po triumfech v Bergenu 2017 a loni v Innsbrucku, ale v sobotu si spravila chuť ve velkém stylu. Soupeřkám ujela ve třetině čtyřhodinového závodu na téměř 150 kilometrů a velké sólo dotáhla až do konce. Dala si tak předčasný dárek k brzkým narozeninám.

Ve věku 36 let a 355 dnů se stala nejstarší vítězkou silničního závodu na světovém šampionátu. Překonala dosavadní rekordní zápis legendární Francouzky Jeannie Longové-Ciprelliové, která vyhrála na MS 1995, když jí bylo 36 let a 341 dnů.

„Tohle vítězství má speciální příchuť, protože po úterní časovce jsem byla vážně zklamaná. Dotáhnout k vítězství stokilometrové sólo... Pořád tomu nemohu uvěřit,“ prohlásila Van Vleutenová, která v cíli slavila triumf v objetí s maminkou.

Přiznala také, že náročný dlouhý únik vůbec nijak neplánovala, ale vyplynul ze situace. „Chtěla jsem do toho šlápnout při stoupání, protože jsem si myslela, že by to mohlo být dobré pro náš tým. Uviděla jsem však, že jsem si vyjela určitý náskok. A řekla jsem si jen: ‚Pokračuj‘. Byl to bláznivý plán,“ líčila Van Vleutenová.

Až za dvě a čtvrt minuty po krajance si dojela pro stříbro obhájkyně titulu Anna van der Breggenová, která byla druhá i v časovce. Dohromady tak má olympijská vítězka ze silničního závodu v Riu de Janeiro ze světového šampionátu vedle loňského zlata už šest stříbrných medailí, přičemž čtyři jsou ze souboje s časomírou. Za dalších 13 sekund dorazila na třetím místě Australanka Amanda Sprattová, jež byla loni v Innsbrucku druhá.

Vítězka časovky Američanka Chloe Dygertová zůstala tentokrát těsně pod stupni vítězů. Největší favoritka závodu Marianne Vosová z Nizozemska přivezla do cíle hlavní pole a skončila šestá.

Nosková ztratila na Van Vleutenovou pět a půl minuty. Jarmila Machačová obsadila 78. místo s mankem 19:13. Tereza Neumanová závod nedokončila.

Mistrovství světa v silniční cyklistice - závod s hromadným startem:

Ženy elite (149,4 km): 1. Van Vleutenová 4:06:05, 2. Van der Breggenová (obě Niz.) -2:15, 3. Sprattová (Austr.) -2:28, 4. Dygertová (USA) -3:24, 5. Longová Borghiniová (It.) -4:45, 6. Vosová (Niz.), 7. Bastianelliová (It.), 8. Moolmanová-Pasiová (JAR), 9. Brennauerová (Něm.), 10. Riveraová (USA) všechny -5:20, ...37. Nosková -5:31, 78. Machačová -19:13, Neumanová (všechny ČR) nedokončila.