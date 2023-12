Brankářka Kudláčková chytala v ponožkách tiskového mluvčího házenkářek. ‚Nebudou se prát,‘ směje se

„Myslím, že jsme podaly velmi zodpovědný a koncentrovaný výkon. Jsme šťastné, že jsme to zvládly a do další fáze bychom měly jít minimálně se dvěma body. Mně se zatím chytá samo,“ vyprávěla po sobotní výhře 31:22 nad Argentinou brankářka Petra Kudláčková.

Ta v utkání chytila 10 střel a měla úspěšnost zákroků skoro 40 procent. Do branky přitom málem nešla vinou potíží s výstrojí.

„Jelikož nosím tepláky, tak se barvou ponožek moc nezabývám. Paní delegátce ale vadilo, že já je mám bílé a zbytek týmu černé. Asi mi nějak vykoukly, ale naštěstí zasáhla třetí strana,“ popsala.

Zmíněnou třetí stranou byl tiskový mluvčí Českého svazu házené Kryštof Rossmann, který bleskově zul polobotky a těsně před utkáním předal Kudláčkové ponožky.

„Občas se takové věci stávají. Člověk to musí brát s úsměvem. Nemyslím si každopádně, že bych si někdy musel sundávat ponožky. Je ale nutné takové situace vždycky nějak řešit,“ komentoval Rossmann.

‚Nebudou se prát‘

„Má číslo 56, takže to bylo jako podkolenky,“ tvrdila Kudláčková.

„Určitě to nejsou podkolenky. Mají číslo 43, takže trochu přeháněla,“ odmítl Rossman její tvrzení o teď už úsměvných potížích české reprezentace házenkářek. Osud ponožek, které národnímu týmu pomohly ke hladkému vítězství, je minimálně do konce světového šampionátu jasný.

„Podkolenky jsou v batohu, nebudou se prát a půjdou s námi celým turnajem nevyprané,“ povídala s úsměvem od ucha k uchu Petra Kudláčková, která následně v nadsázce dodala, že by ráda ponožky vrátila s co největším zápachem. To by totiž znamenalo, že Češky na mistrovství vydržely opravdu dlouho.

Jestli se opravdu dva kousky oděvu můžou stát šťastným talismanem, prověří v pondělí večer souboj o první místo ve skupině proti favorizovanému Nizozemsku. Utkání začne ve 20.30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.