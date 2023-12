Hrály jsme na hranici možností, říká po senzační výhře házenkářek nad Španělkami Kudláčková

„Bylo to hrozně moc super. Hrály jsme na hranici našich možností,“ shrnula souboj proti Španělsku krátce, ale výstižně brankářka Petra Kudláčková, jedna z hrdinek zápasu. Česká gólmanka lapila 18 střel soupeřek a měla úspěšnost zákroků skoro 50 procent.

„Jsme reálně ve hře o postup z hlavní fáze turnaje, což je neskutečné. Smekám před tím, co hráčky přede mnou předvedly,“ pokračovala s nadšením.

Ačkoli podle papírových předpokladů byly Češky outsiderkami utkání, v souboji skoro celou dobu vedly. Klíčový náskok pak získaly sérií čtyř tref na konci první půle.

Kudláčková stylově zápas zakončila zákrokem, a po závěrečném klaksonu začala na hřišti euforie českých házenkářek. Ty totiž před posledním utkáním osmifinálové skupiny poskočily na druhé místo, které zaručuje účast ve čtvrtfinále mistrovství světa a pravděpodobně i místenku v olympijské kvalifikaci.

„Od mého nástupu k českému týmu je to určitě nejlepší výkon i výsledek. A já osobně jsem ve své kariéře neodtrénoval mnoho lepších zápasů. Naše výhra vůbec nebyla náhodná. Minimálně podle mě se to utkání zapíše do dějin,“ řekl Radiožurnálu Sport po výhře 30:22 se slzami v očích norský kouč českých házenkářek Bent Dahl.

„Málokdy se vám stane, že takhle smetete Španělsko. Když z lavičky vidíte produkt vaší dlouhodobé práce, tak jste extrémně šťastný. A objeví se i ty emoce,“ doplnil.

O případném postupu reprezentantek do čtvrtfinále mistrovství světa bude jasno v neděli. Češky potřebují porazit Brazilky a zároveň, aby Španělky ztratily proti zatím suverénním Nizozemkám.