Házenkářky jely do dánského dějiště mistrovství světa 12 hodin. ‚Bylo to úmorné,‘ popisuje Kudláčková

Z autobusu, který měl na čelním skle českou vlaječku a nápis Dream Team, vystupovaly české házenkářky s úlevou. Na cestě na světový šampionát totiž strávily zhruba 12 hodin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si brankářku Petru Kudláčkovou a asistenta trenéra Daniela Čurdu před mistrovstvím světa

„Bylo to dlouhé. Trvalo to déle, než by se do Dánska zdálo. Jsme ale konečně tady. Bylo to úmorné, ale zvládly jsme to. Není to nic, na co bychom nebyly zvyklé,“ říká brankářka Petra Kudláčková.

Protože nejmenší hostitelské město turnaje, dvacetitisícový Frederikshavn, leží v nejsevernější části pevninského Dánska, zvolil národní tým k přepravě dvě letadla a na posledních zhruba 70 kilometrů z nejbližšího letiště v Aalborgu také zmiňovaný autobus.

„Samozřejmě nám to nějaké síly sebralo, ale jelikož jsme tu dva dny před zápasem, tak snad budeme mít čas sílu načerpat a z cesty se oklepat,“ věří asistent trenéra české reprezentace Daniel Čurda.

Popichování od Norů

Světový šampionát házenkářek hostí Dánsko, Švédsko a Norsko většinou ve velkých městech: Herningu, Goteborgu nebo Trondheimu. Že je „odstrčený“ v menším Frederikshavnu ale národní tým netrápí. Čurda ale přiznává, že jeho norští kolegové Bent Dahl a Geir Oustorp drobný vtípek utrousili.

„Říkali mi, že je to malé městečko s jedinou větší ulicí, takže jsme se na to těšili a byli na to zvědaví. Mě osobně to nemrzí, protože jsme tady kvůli házené. Soustředíme se na naše výkony na hřišti. Těšíme se, až to vypukne.“

Nadšení budou moct české házenkářky přenést na palubovku ve čtvrtečním úvodním utkání světového šampionátu proti Kongu. Radiožurnál Sport ho nabídne živě. na Radiožurnálu budou aktuální vstupy. Utkání Česko – Kongo začne ve čtvrtek ve 20.30.