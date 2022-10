Chtěl jsem medaili, ale po všech zraněních tohle beru, říká po devátém místě na mistrovství světa Krpálek

Judista Lukáš Krpálek obsadil na mistrovství světa v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů deváté místo. O boje o medaile ho připravil krátký čas na přípravu, který měl před šampionátem. Kvůli několika zraněním nemohl dlouhé měsíce trénovat a dokonce ani posilovat. Taškent 17:04 12. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek | Foto: Naoki Nishimura/AFLO SPORT | Zdroj: Reuters

„Když si vezmu, jaké zranění za sebou teď mám, tak můžu být za deváté místo rád. Samozřejmě jsem si chtěl odvézt medaili, ale ne každý den to dopadne, jak si člověk představuje, takže si z té prohry musím vzít ponaučení. Mrzí mě to, ale musím výsledek přijmout a vzít si z něj co nejvíc,“ říká po devátém místě Lukáš Krpálek.

Z přípravy musel opravdu slevit. Neobjel přípravné kempy tak, jak je původně s trenérem Petrem Lacinou plánovali. Jediné, co vyšlo, bylo krátké soustředění v Japonsku krátce přes světovým šampionátem. Tam získal alespoň malou zápasovou praxi a piloval techniku. Jenže v Uzbekistánu neměl prostor jí využít. Většinu času totiž v obou zápasech trávil ve fyzicky velmi náročné kumikatě, tedy boji o úchop.

„Dominoval boj o úchop. V prvním zápase to Lukáš ještě zvládl, i když tam byly úseky, které byly nebezpečné. Ve druhém zápase už nestíhal. Korejec byl čerstvý, výbušný a dynamický. To Lukášovi chybělo,“ popisuje největší problém Lukáše Krpálka na světovém šampionátu Petr Lacina.

Třetí souboj s Kimem

Už týden před zápasem, kdy se Lukáš Krpálek dozvěděl los, tak právě souboj s Korejcem Kimem označil za stěžejní pro případný úspěch. V minulosti se s ním utkal dvakrát.

„Když mě porazil, myslím na grand prix v Číně, tak jsem nechápal, co je to za člověka. Tenkrát mu bylo 18. Podruhé jsem se s ním pral na mistrovství světa v Tokiu, kde jsme v semifinále bojovali až do druhého prodloužení, kde se mi ho až podařilo udolat. Bohužel jsem se teď nedostal ani do druhé půlky zápasu, takže je na čem pracovat,“ dívá se i po devátém místě na světovém šampionátu do budoucnosti Lukáš Krpálek.

Mimochodem devátý skončil český judista ve své kariéře na mistrovství světa už jednou a to v roce 2010. O rok později z toho byl bronz a další tři už světové zlato.