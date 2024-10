Mistrovství světa v League of Legends. Dominanci týmů z Asie se pokusí ukončit i český hráč ‚Humanoid‘

Evropští fanoušci esportu si mohou naživo vychutnat mistrovství světa v League of Legends. Šampionát v této strategické počítačové hře začal před týdnem v Berlíně, později se přesune do Paříže a Londýna. „Většina lidí by za favorita asi označila korejský tým Gen.G nebo čínské BLG. Úroveň těchto regionů je ale tak vysoká, že vítězem může být téměř kdokoliv z Číny nebo Jižní Koreje,“ říká pro server iROZHLAS.cz streamer Petr „Xnapy“ Jirák. Praha/Berlín 14:08 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči League of Legends na asijských hrách v čínském Chang-čou (Archivní foto) | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

Na mistrovství světa proti sobě soupeří týmy z osmi různých regionů, které se kvalifikovaly svými výsledky v průběhu roku. Do turnaje se ale mohou probojovat i další hráči, jak pro server iROZHLAS.cz popsal Jirák.

League of Legends League of Legends je týmová strategická hra, ve které proti sobě stojí dva týmy po pěti šampionech. Hráči si mohou vybrat z více než 140 šampionů, každý z nich má specifické útoky a je vhodný pro určitou pozici ve hře. Každému hráči také patří specifická pozice na mapě, ale tým se především snaží probojovat k základně soupeře a zničit ji dříve, než to udělá druhý tým.

„Turnaj je rozdělen do tří základních částí: Play-in neboli předehrávka, Swiss stage, což je skupinová fáze hraná podle švýcarského systému, a knockout stage, což jsou klasické play-off zápasy, jak je známe,“ přibližuje streamer, který vystupuje pod přezdívkou Xnapycz.

„V předehrávce se papírově slabší týmy ze slabších regionů utkávají mezi sebou o postup do hlavní fáze turnaje. Tím se například mexickému týmu naskytne příležitost vyzvat brazilský tým a bojovat o to, kdo se postaví proti těm nejlepším. Letos to zvládli právě Brazilci,“ doplňuje.

Úvodní duely se hrají v poměrně malé Riot aréně v Berlíně, se začátkem play-off se ale turnaj začne přesouvat po celé Evropě, vysvětluje Jirák. Finále se uskuteční v londýnské O2 areně.

Frontman týmu Fnatic

České publikum bude na šampionátu sledovat především evropský tým Fnatic, ve kterém na pozici mid lane působí Marek Brázda s přezdívkou Humanoid.

„Fnatic jsou evropskou dvojkou ze tří týmů, které Evropa posílá na světový šampionát. Marek však patří k hráčům, které i zahraniční hvězdy hluboce respektují. Vybudoval si pověst jednoho z nejnebezpečnějších hráčů na své pozici,“ myslí si streamer Jirák. Dalšími dvěma evropskými týmy jsou G2 a Mad Lions KOI.

„Mid laner musí být v týmu snad nejflexibilnější, ovládat mnoho herních stylů. Z čistě strategického hlediska je to pozice, která se nachází přímo uprostřed mapy, a proto je i velmi zranitelná. Každá role ve hře je důležitá, ale mid lane je často nejvíce na očích – takový frontman týmu,“ vysvětluje Brázdovu pozici Xnapy.

Ve hře existují kromě mid lane ještě další čtyři pozice – top lane, jungle, AD Carry (bot lane) a support. Každý z hráčů má specifický úkol, ať už je to ničit obráncovy věže na své linii, zabíjet šampiony soupeřova týmu nebo získávat různé výhody pro své spoluhráče.

Favorité na výhru

Přestože šance Fnatic na pódiové umístění podle Jiráka určitě existují, moc lidí to tak realisticky nevidí. „Z evropských týmů mají všichni největší očekávání od G2, kteří dlouhodobě ukazují, že jsou krok před Fnatic, a to jak na domácí, tak na mezinárodní scéně,“ doplňuje.

Program mistrovství Play-in stage (předehrávka) – 25. až 29. září (Berlín)

Skupinová fáze – 3. až 13. října (Berlín)

Play-off fáze – 17. až 27. říjen (Paříž)

Finále – 2. listopadu (Londýn, O2 arena)

Zisk vítězství ale Jirák nejpravděpodobněji přisuzuje týmům z Číny a Jižní Koreje: „Většina lidí by za favorita asi označila jihokorejský tým Gen.G nebo čínské BLG. Úroveň těchto regionů je ale tak vysoká, že vítězem může být téměř kdokoliv z Číny nebo Jižní Koreje. Nesmíme opomenout ani obhájce titulu, tým T1 s legendárním Fakerem (jihokorejský hráč I Sang-hjok).“

Živé přenosy z mistrovství světa v League of Legends mohou lidé sledovat na tradiční esportové platformě Twitch. Oficiální český přenos zajišťuje kanál Hitpoint, fanoušci si ale mohou vybrat i stream a komentář Xnapyho nebo dalších českých streamerů.