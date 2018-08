Stříbrná medaile na úvod mistrovství světa, to je většinou důvod k velké radosti. Mají ho i čeští biatlonisti, kvarteto Vítková, Davidová, Moravec a Krčmář skončilo druhé ve smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě. I když zatím jde o úspěch jen na kolečkových lyžích. Nové Město na Moravě 11:04 25. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář na mistrovství světa v letním biatlonu. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Fanoušci, kteří dorazili, o sobě dávali vědět. Křičeli a povzbuzovali, jako by bylo v areálu o 30 stupňů méně, na tratích ležel sníh a biatlonisté závodili na vrcholné akci sezony.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to nakopnutí do další přípravy, nepřeceňuje Krčmář medaili z mistrovství světa v letním biatlonu

Nasazení samozřejmě nechybělo ani reprezentantům, ale že ještě nelze brát v téhle fázi roku všechno úplně vážně, dokazuje jedna z prvních reakcí Michala Krčmáře v cíli závodu. Finišman štafety se hned zajímal o to, jak si v právě hraném utkání vede jeho oblíbená fotbalová Sparta. Až potom došlo na hodnocení závodu, ze kterého nakonec Češi odcházeli s medailí na krku. Skvělý úspěch, i když…

„Je to příjemný pocit do přípravy, že člověk dělá to, co má, ale na druhou stranu to není takový výsledek, aby si člověk řekl, že je borec, to vůbec ne. Je to takové nakopnutí do další přípravy,“ říkal Krčmář, když už v cíli sundal z nohou kolečkové lyže.

K opatrnosti má Krčmář hned dva důvody - za prvé tu chybí užší světová špička a za druhé je zima pořád ještě celkem daleko. Jo, kdyby podobně skončil tady ve Vysočina Areně i prosincový Světový pohár, to by byla jiná.

Kolečkové lyže a asfalt místo sněhu. Nové Město bude hostit mistrovství světa v letním biatlonu Číst článek

„Myslím, že každá medaile z mistrovství světa je cenná. Když tu bude v prosinci Světový pohár, tak bude samozřejmě o trochu cennější, ale určitě nás to všechny hodně těší,“ připomíná trenér Zdeněk Vítek.

Vítek se po závodě usmíval, a to mimo jiné i proto, že přestalo pršet. Několik minut před závodem šel přitom z tratě plné kaluží strach. Kolečkové lyže a mokrý asfalt, to není úplně bezpečná kombinace.

„Je to určitě pěkný výsledek, ale pro nás je v tuhle chvíli důležité, že jsme to všichni zvládli odjet ve zdraví a že se nikomu nic nestalo. Ten výsledek je taková třešnička na dortu,“ dodává Veronika Vítková.

Další medaili může bronzová medailistka z Pchjongčchangu přidat už v sobotu ve sprintu, ten ženský začne v 16.45, první muž se vydá na trať o dvě hodiny později.