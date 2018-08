Kanoista Fuksa vybojoval na mistrovství světa na kilometrové trati stříbro, kajakář Dostál bere bronz

Fuksa, který do finále postoupil přímo z rozjížděk, na kanálu v Montemoru navázal na páteční bronzovou medaili z poloviční trati. Stejně jako vloni v Račicích nestačil pouze na velkého německého rivala Sebastiana Brendela, který se stal mistrem světa na kilometru počtvrté za sebou.

Od Moskvy 2014 za Brendelem dojíždí Fuksa na světových šampionátech druhý. I když se v sobotu český reprezentant cítil lépe než na pětistovce, na vítězství to opět nestačilo. „Jsem spokojený, už několikátý rok po sobě mě porazil Sebastian Brendel, je to prostě král. Myslím, že kilák mi jde líp a líp, možná nejlíp v celé sezoně,“ řekl pětadvacetiletý kanoista po zisku osmé medaile na MS.

Dostál byl třetí, díky čemuž jel finále v první dráze, která je nejvíce chráněná před větrem. Ani to mu ale nepomohlo k tomu, aby napodobil páteční zlatý úspěch z poloviční trati, a podlehl domácímu vítězi Fernandu Pimentovi a Němci Maxi Rendschmidtovi.

Podobně jako loni v Račicích nebyl z bronzu nijak nadšený. „Ten závod nebyl ideální. Budu to muset probrat s trenérem, co jsme udělali špatně. Jestli to bylo soustředěním se na 500, špatně rozvržené síly, nakonec možná i špatně zvolená dráha. Úplně se to nepodařilo,“ posteskl si.

Ještě v sobotu Dostála čeká rozjížďka a semifinále na čtyřkajaku. Fuksa se odpoledne představí rovněž na pětistovce společně s bratrem Petrem v rozjížďce deblkanoí.