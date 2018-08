Rychlostní kanoisté opět pomýšlejí na medaile z MS. ‚Tahle laťka se bude těžko udržovat,‘ říká šéf svazu

„Myslím, že se nejde víc zlepšit a že jde jen udržet formu do mistrovství světa, což je samozřejmě největší závod naší sezony,“ ví moc dobře Martin Fuksa, naposledy sedminásobný republikový mistr a letos také evropský šampion. Teď ho čeká světový šampionát v atraktivní lokalitě.

Češi na MS v rychlostní kanoistice pomýšlejí na medaile. ‚Tahle laťka se bude těžko udržovat,' říká šéf svazu

„Pamatuju si doby, kdy jsme byli rádi za každé finálové umístění a teď si tam jezdíme pro medaile a ostatní se nás bojí, mají z nás respekt a dávají to znát. A není to pochlebování, ale úcta k tomu, co se v relativně malé zemi podaří udělat. Momentálně se pohybujeme na výsluní, kam snad počtem našich obyvatel ani reálně nepatříme. Myslím, že se tahle laťka bude těžko dlouho udržovat,“ říká předseda Českého svazu kanoistiky Jan Boháč.

Česká kanoistika se ale rozhodně nemusí schovávat za frázi o malé zemi v srdci Evropy, která přeci nemá nárok konkurovat ve světě, protože má málo obyvatel. Pravda, logicky nebude mít Česko s Lipnem a Těrlickou přehradou tolik surfařů jako Portugalsko s oceánem, kde pořádně fouká. U rychlostní kanoistiky se ale bavíme přeci jen o menších vlnách.

„Jsme sport v přírodě. Občas vítr a vlny jsou, závodníci to vědí. Vybrali si ten sport. Kdyby chtěli regulérní podmínky, tak by museli hrát šachy,“ říká Jan Boháč.

Cestu už mají za sebou a ve středu si čeští kanoisti vyzkouší kanál poprvé, šampionát pro ně začne ve čtvrtek.