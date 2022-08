V Halifaxu začíná mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava nejvíce spoléhá na Fuksu

Kanoista Martin Fuksa, jenž v letošním ročníku Světového poháru nenašel přemožitele, bude největší českou nadějí na mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které se uskuteční od středy do neděle v Halifaxu. V tomto kanadském středisku budou o medaile závodit i další elitní čeští závodníci včetně čtyřnásobného mistra světa Josefa Dostála a silného čtyřkajaku a deblkajaku na olympijské pětistovce. Halifax 12:36 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český kanoista Martin Fuksa | Foto: YARA NARDI | Zdroj: Reuters

Fuksa v této sezoně nejezdí s bratrem Petrem na deblu a v květnu ovládl v Račicích i v Poznani závody Světového poháru na 500 i 1000 metrů. Před odletem do zámoří koncem minulého týdne absolvoval pětistovku na republikovém šampionátu.

„Chtěl jsem si zase vyzkoušet závodní tempo a snažil se vydat, aby to byl kvalitní závod. Forma se stupňuje. Doufám, že se mi to v Kanadě povede a nějakou medaili si domů přivezu. Samozřejmě bych chtěl vyhrát, to si přeje snad každý závodník na světě. Ale věřím, že když budu mít z jízd dobrý pocit, tak můžu stát na stupních hodně vysoko,“ uvedl v tiskové zprávě dvojnásobný mistr světa.

Většina české výpravy odletěla do Kanady v pondělí, kajakář Dostál je v dějišti šampionátu už od minulého týdne. „Trošku jsem se bál časového posunu a ukazuje se, že oprávněně. Proto jsem se rozhodl přiletět na mistrovství světa s předstihem a poslední dolaďovací tréninky jsme nechali až přímo na místo,“ řekl čtyřnásobný olympijský medailista, který těsně před MS vyměnil trenéra.

Pochvaloval si, že v Kanadě se mu jezdí dobře. „V tréninku se se mi daří jet rychlé časy a jsem z toho nadšený. Dalším plusem je to, že nejsem tolik nervózní jako třeba před olympiádou, přistupuju k tomu s větším nadhledem a vypadá, že i to by mohla být cesta k dobrému výsledku,“ přál si Dostál.

V Halifaxu bude závodit na singlu na pětistovce a kilometru. Na deblkajaku se na nově olympijskou pětistovku nominovali Jakub Špicar a Daniel Havel, kteří budou společně s Radkem Šloufem a Jakubem Zavřelem startovat také v elitním čtyřkajaku.

Také na tyto lodě spoléhá reprezentační trenér Pavel Hottmar. „Tradičně můžeme očekávat top výkony od Josefa Dostála a Martina Fuksy, také na olympijském čtyřkajaku a deblkajaku máme opravdu špičkové závodníky. Ve většině ostatních disciplín nás reprezentují sportovci ve věku 21 až 24 let, kteří se zlepšují a jejichž top výkony přijdou teprve v dalších letech,“ uvedl.

‚Ráno jsem vstal a věděl, že to bude dobrý.‘ Dostála těší, že pomohl Šloufovi k premiérové medaili Číst článek

Letošní mistrovství světa rovněž naznačí šance pro to příští v Duisburgu, které už bude olympijskou kvalifikací na Paříž 2024. O co nejlepší výsledek se budou snažit také Antonín Hrabal a Jiří Zalubil na deblkanoi. „Určitě bychom se rádi na obou tratích dostali do velkého finále, to by bylo naprosto skvělé,“ uvedl Hrabal. Jejich hlavním cílem je ale mistrovství Evropy a světa do 23 let.

Do této kategorie posledním rokem spadá také kajakářka Anežka Paloudová. „Na závody v Kanadě se moc těším. Je to seniorský šampionát, pětistovku startuju vedle (olympijské vítězky) Lisy Carringtonové, tak doufám, že se zvládnu soustředit na svůj závod a nebudu pokukovat na stranu,“ usmívala se vicemistryně světa do 23 let.

Od středy do pátku jsou na programu postupové jízdy, o medaile se bude v Halifaxu závodit o víkendu.