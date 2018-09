Rum i kravské zvonce. Atmosféru na trati cyklistického šampionátu můžete nejen slyšet, ale třeba i cítit

Přiznávám, bicykl tu nemám, a tak vyrážím na obhlídku části trati autem. To, co poslouchám na rádiu Tyrol, koresponduje s tím, co je napsáno na silnici - Laura. Podpora pro závodnici, která nakonec vyhrála juniorský závod. (rakouská závodnice Laura Stigger)

Z obou stran mají kolem sebe závodníci a závodnice vysoké kopce, a když vystoupím z auta, je tady něco také hodně typicky alpského a rakouského. Není to jen slyšet, ale trochu i cítit. Ano, krávy a jejich všudypřítomný odér.

České závodníky tady aktuálně nepotkávám, ale přeci jen něco českého nakonec ano - v hospodě si u česky mluvící obsluhy objednávám vepřový řízek.

Atmosféru na závodní trati nám může zpětně popsat česká juniorská závodnice Tereza Sásková:

„Na to, že jsme přeci jen juniorky, tady bylo hodně lidí. Trať byla vcelku obsypaná lidmi, což bylo určitě fajn, i když se mi jinak nejelo špatně, tak jsem si v tom druhém kopci říkala, jestli to vůbec vyjedu, protože to nebylo úplně ono a nejelo se mi dobře. Když vás ti lidé ale tak podporují, tak to určitě nechcete vzdát nebo něco takového," popisuje cyklistka Tereza Sásková českou stopu podél závodní trati.

Po ní se vracím zpátky do Innsbrucku a cestou ještě projíždím vesničkou, jejíž název mi hodně připomíná Česko. Jmenuje se totiž Rum. To všechno cestou do cíle světového šampionátu v silniční cyklistice.

Rakouská vesnička Rum | Zdroj: Wikimedia Commons | CC0 Creative Commons