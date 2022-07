Kanoista Chaloupka má šanci na obhajobu světového zlata, postoupil i Heger. Rohan skončil v semifinále

Vojtěch Heger postoupil do boje o medaile díky druhému místu v semifinále. Jednadvacetiletý kanoista s čistou jízdou nestačil jen na domácího mistra světa z roku 2018 Franze Antona a bude usilovat o první cenný kov z velké akce mezi seniory. Na bezchybného německého lídra ztratil 2,08 sekundy.

Na tomhle výsledku mají zásluhu všichni okolo mě, radoval se mistr světa ve vodním slalomu Přindiš Číst článek

O tři roky starší Chaloupka může pomýšlet na zopakování senzačního titulu z Bratislavy. S dvousekundovou penalizací za dotyk branky zaostal za prvním místem o 3,27. Mužské finále ale bude postrádat stříbrného medailistu z loňské olympiády Lukáše Rohana, který měl tři „šťouchy“ a skončil devatenáctý se ztrátou přes tři sekundy na postup.

„Loni v Bratislavě jsem postoupil dokonce se třemi šťouchy, ale byla to spíš výjimka potvrzující pravidlo. V podstatě je to nemožné. Mně nevyšel ten vršek, tam mi to moc nejelo,“ řekl Rohan

Se čtyřmi trestnými sekundami už riskoval. „A pak už jsem jel vabank, protože se dvěma šťouchy to už musím napálit, a docela mi to vycházelo. Ale pak jsem tady v té levé proti dal malý šťouch rukou, tam jsem to chtěl zkrátit, to už byla jízda na hraně,“ podotkl. „Kouše se to těžko. Asi celá sezona je pro mě ponaučení, loni to tak nějak šlo, vycházelo, letos je to spíš naopak. Nebudu z toho brečet, spíš se pokusím, aby mě to posílilo,“ doplnil.

Loňský bronz může mezi kanoistkami zopakovat Gabriela Satková, jež prošla do finále ze čtvrté pozice, a mezi desítku nejlepších se jako devátá dostala i její setra Martina. Boj o medaile se odehraje bez české jedničky Terezy Fišerové.