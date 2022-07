‚Všechny nás to povzbudí.‘ Kanoistky Satkovy a Fišerová zažily nervy, nakonec byly zlaté

Češi mají zlato hned v první den mistrovství světa ve vodním slalomu. Loňský titul obhájily v německém Augsburgu kanoistky Martina a Gabriela Satkovy a Tereza Fišerová v týmovém závodě. Kajakáři i kajakářky skončili na čtvrtém místě, kanoisté byli šestí. Ausburg 20:07 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České kanoistky (zleva) Tereza Fišerová, Martina Satková a Gabriela Satková vyhrály závod hlídek | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: www.kanoe.cz, ČTK

Pořádné nervy zažívaly české kanoistky v týmové soutěži na mistrovství světa ve vodním slalomu.

Hned v úvodu chybovaly, a protože v cíli chyběla výsledková tabule, myslely si, že tím závod úplně pokazily. Pak jim řekli, že jsou druhé, nakonec ale získaly zlato.

Nejprve bylo v cíli napsáno druhé místo, organizátoři ale po kontrole videa jeden dotek branky české trojici umazali – a bylo to zlato.

„Jsme za to hrozně rády, protože pocit po dojetí nebyl dobrý, navíc v cíli není výsledková tabule, na které bychom to viděly, takže jsme nic nevěděly a byly zklamané. Když se nás ostatní z týmů ptali, proč jsme smutné, tak jsme zjistily, že to tak špatné nebylo,“ vysvětlovala pro Radiožurnál po závodě Martina Satková.

S gratulací přispěchal i šéftrenér české reprezentace Jiří Prskavec starší. „Gratuluji! Jste to napínaly, holky, hned od začátku. Ale už je to oficiální,“ radoval se trenér a otec olympijského vítěze z Tokia Jiřího Prskavce mladšího.

Vítězná sestava

Trio sestry Satkovy a Tereza Fišerová obhájilo titul ve stejném složení jako loni v Bratislavě.

„Ty závody nejdou vůbec srovnávat. Já jela s holkama po dlouhé době v týmu loni, takže to pro mě byla docela novinka. Možná dnes to bylo o to těžší, že tu cítíme tlak domácích a já udělala chybu hned na první části trati, kdežto v Bratislavě jsme jely téměř bezchybnou jízdu. Dnes to bylo o něco těžší,“ zhodnotila Martina Satková.

Vynikající atmosféra překvapila i její sestru Gabrielu.

„Byla jsem překvapená z atmosféry, protože na to opravdu nejsme v týmech zvyklí. Oproti Bratislavě to bylo těžší, protože atmosféra byla neskutečná a tlak diváků jsem hodně cítila, ale užívám si to. Tak to má být, dělá to ten závod ještě lepší a těším se na následující dny,“ dodala Gabriela Satková.

„Já myslím, že nás to všechny velice povzbudí. Potom, co jsme odstartovaly a byly dvě bramborové medaile, tak to nebylo úplně hezké. Teď jsme, myslím, v týmu celkově zvedli náladu,“ říká Tereza Fišerová, která společně se sestrami Satkovými získala zlato na mistrovství světa.