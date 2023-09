Rozplynul se nám sen, říká po čtvrtfinálové prohře kapitán Zýma. Baseballisté budou bojovat o 5. místo

Čeští baseballisté prohráli na domácím mistrovství Evropy podruhé za sebou a rozplynul se jejich sen o zisku první medaile v historii. Ve čtvrtfinále před více než dvěma tisíci fanoušky nestačili v Brně na Velkou Británii, které podlehli 2:12. Od zpravodaje z místa Brno 7:23 29. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští baseballisté | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Bohužel cíl byl pro nás určitě jiný,“ říkal zklamaně po zápasu Martin Červenka. „Sen se nám rozplynul. Je to krutá prohra, ale musíme ji umět přijmout,“ doplnil kapitán českých baseballistů Petr Zýma po čtvrtfinálové prohře o deset bodů s Velkou Británií na domácím mistrovství Evropy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy českých baseballistů po čtvrtfinálové prohře na mistrovství Evropy

Obrovské zklamání a smutek ze ztráty šance na premiérovou medaili pohltily na dlouhé minuty celý areál brněnských Draků, kde je doma trenér národního týmu Pavel Chadim. „Jsem na tom trochu líp než hráči, protože už jsem tuhle situaci sám třikrát jako hráč zažil,“ řekl.

Hráči pochopitelně prohru kousali těžce. Výjimkou nebyl ani jediný reprezentant se zkušenostmi ze zámořské MLB, Američan s českými kořeny Eric Sogard, který homerunem stáhl jediné dva body v zápase. „Měli jsme obrovskou šanci bojovat o medaile. Teď jsme zklamaní,“ komentoval.

Čeští baseballisté sice na mistrovstí Evropy o medaile hrát nebudou, ale ani v zápase proti Velké Británii nechyběl český homerun. Postaral se o něj Eric Sogard. pic.twitter.com/Bnjle9to4L — ČT sport (@sportCT) September 28, 2023

Třeba zkušený nadhazovač Martin Schneider poprosil o chvíli strpení, než předstoupil před novináře a odpovídal třeba i na otázku, co se mu právě honí hlavou.

Boj o 5. místo

„To se nedá říct nahlas. Jsem zklamaný, smutný, naštvaný a extrémně mě to mrzí kvůli lidem, kteří sem přišli. Byla to obrovská příležitost a bohužel jsme nepředvedli to, co předvádíme normálně. Nesešlo se nám to.“

Do ochozů si našlo cestu 2365 fanoušků, což je historicky nejvíce lidí, kteří na baseball v Česku přišli. K premiérovému postupu ze čtvrtfinále ale své oblíbence ani oni dotlačit nedokázali. Podporovat je ale budou moct nadále v boji o páté místo. V pátek večer totiž na stejném místě nastoupí k prvnímu ze dvou duelů, a to proti Francii.