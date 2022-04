Přichází v nejdůležitějších momentech, řekl o videu v superfinále florbalistů trenér Mladé Boleslavi

Superfinálovými zápasy v sobotu vyvrcholila ženská i mužská nejvyšší domácí soutěž ve florbale.

Zatímco ženský boj o titul, ve kterém Ostrava porazila Chodov, měl hladký průběh, ten mužský mezi Mladou Boleslaví a Střešovicemi se na několik minut zastavil kvůli videokontrole.

„Myslím si, že to na tom bylo to nejhorší, že to trvalo tak dlouho. Kdyby rozhodčí pískl, že gól není uznanej, tak se jede dál, ale takhle nás to znervóznělo, protože místo 2:0 to bylo pořád 1:0 a stálo nás to nějaké psychické síly. Je to pilotní program to video, ale přichází v nejdůležitějších momentech sezony,“ litoval nakonec neuznané branky Mladé Boleslavi trenér Petr Novotný.

Adam Hemerka totiž při rozehrávce z rohu hřiště lehce strčil do míčku, a až pak ho řádně posunul spoluhráči. Právě nepovolený dvojdotyk tak připravil Středočechy o vedení 2:0.

„Já jsem si toho všiml při rozehrávce, že rozehrál nadvakrát, protože se poprvé lekl. Naštěstí mezitím nebylo přerušení, rozhodčí to nechtěli původně uznat, ale nakonec se to podařilo přemluvit a vyšlo to,“ přiznal trenér Střešovic Milan Fridrich.

Rozhodující trefa

Jeho svěřenci později dokázali vyrovnat na 1:1, a vynutili si tak ve svém prvním finále od roku 2015 prodloužení. V něm rozhodl mladoboleslavský Daniel Šebek.

„Byla to teda nestandartně dlouhá pauza, ale mě osobně to nerozhodilo. Říkali jsme si, že ať do dopadne jakkoliv, tak hrajeme dál a nenechali jsme se tím rozhodit, což je hrozně důležitý.“ měl radost Šebek, že videorozhodčím odvolaný gól Středočechy neovlivnil. Mladá Boleslav vyhrála 2:1 v prodloužení a obhájila titul.

V ženském superfinále se staly mistryněmi historicky poprvé florbalistky FBC Ostrava, které zvítězily 4:2 nad pražským Chodovem.