Mladí cyklokrosaři září na táborském mistrovství Evropy. Nosková má bronz, junior Kopecký stříbro

„Po silniční sezoně jsem naskočila do terénu později než všechny ostatní, začátek byl hodně špatný. Medaili jsem nečekala, jsem za ní hrozně ráda. Každé kolo jsem nemohla nacvaknout, měla jsem plné tretry, stálo mě to hodně sil,“ řekla Nikola Nosková novinářům po závodě ženské kategorie do 23 let.

Dvacetiletá závodnice do závodu odstartovala na čele a po celá čtyři kola se držela ve vedoucí skupince se dvěma Nizozemkami, Italkou Teocchiovou a posléze i Belgičankou Verdonschotovou. V pasážích po výběhu schodů a umělých překážkách ale často ztrácela.

V posledním kole si Italka obhajující Evropský titul vypracovala menší náskok, Belgičanka ji v závěru dojela. To se Noskové nepovedlo a jen s malým odstupem sledovala, jak Verdonschotová najíždí první do cílové rovinky, ale Teocchiová ji předjela zpět a získala druhý evropský titul.

Za třetí Noskovou se dařilo i dalším Češkám. Magdalena Mišoňová dojela sedmá, Adéla Šafářová uzavřela elitní desítku.

První českou medaili získal na domácím ME junior Tomáš Kopecký, který si dojel pro stříbro. V těsném finiši ho porazil Švýcar Loris Rouiller.

„Chtěl jsem vyhrát, když prohraješ tak těsně ve spurtu, je to trošku škoda. Ale byl to moc dobrý závod, lidi strašně moc fandili, atmosféra byla úžasná,“ řekl Kopecký po závodě.

Mistrovství Evropy v Táboře vyvrcholí kláním mužů do 23 let a pak oběma závody elitních kategorií.

Největší české naději v mužském závodě do 23 let Adamu Ťoupalíkovi se závod příliš nepovedl. Po pádu vypadl z první skupiny, kam už se nedokázal vrátit. Dojel na jedenáctém místě.

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Táboře:

Junioři:

1. Rouiller (Švýc.) 39:16, 2. Kopecký (ČR) -2, 3. Tulett (Brit.) -8, ...18. J. Ťoupalík -1:55, 24. Schierl -2:22, 26. Říman -2:27, 28. J. Hník -2:28, 29. Ježek -2:30, 31. Mikšaník -2:33, 35. Tomášek (všichni ČR) -2:55.

Ženy do 23 let: 1. Teocchiová (It.) 35:36, 2. Verdonschotová (Belg.) stejný čas, 3. Nosková -4, ...7. Mišoňová -36, 10. Šafářová -57, 13. Czeczinkarová -1:12, 21. Švihálková -1:57, 26. Ungermanová -2:25, 27. Bajgerová -2:44, 28. Švecová (všechny ČR) -2:52.