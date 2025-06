Mladí se toho zhostili velmi dobře a už vidíme top výsledky, hodnotí Prskavec starší generační obměnu

„Je to neskutečné. Jsem ohromně ráda, že se mi to povedlo právě v Praze před domácími fanoušky a rodinou. Jsem moc vděčná a zatím jsem to nedokázala plně zpracovat,“ rozplývala se Tereza Kneblová, která ovládla kontaktní kajakkros.

Kromě ní vyhrála ještě Gabriela Satková, ta zase dominovala v novince nazvané krátký slalom. Celkem Češi doma získali šest medailí, ale ani jednu v tradičním vodním slalomu, ze kterého ostatní disciplíny vycházejí.

„Samozřejmě nebudu zastírat, že jsem nedoufal v alespoň jednu slalomovou medaili. Měli jsme možná trochu i smůlu, protože tam byla nějaká čtvrtá, pátá místa. Takový je vodní slalom a já věřím, že se nám to povede v druhé polovině sezony,“ říkal šéftrenér české reprezentace Jiří Prskavec starší.

Skvělá atmosféra a úsměvy na tváři

Pátou příčku obsadil jeho syn Jiří Prskavec mladší, čtvrtá byla opět Gabriela Satková.

„Se čtvrtým místem jsem spokojená, ale samozřejmě všichni víme, že medailové umístění zní lépe. Zvlášť před domácím publikem. Chtěla jsem jim za jejich ohromnou podporu vrátit tu jejich energii v podobě medaile. V každém případě by měl zůstat úsměv na tváří, protože je hezký den, máme se dobře a máme štěstí, že tu můžeme sportovat. Jsme tu všichni šťastní lidé,“ řekla Satková.

A šťastní můžou být i trenéři a funkcionáři českého vodního slalomu, vždyť všem šesti domácím medailistům z trojského Světového poháru je mezi 19 a 26 lety. „Už nominační závody ukázaly, že zde částečně probíhá generační výměna. Mladí se toho zhostili velmi dobře. Teď vidíme výsledky a rozhodně jsme na dobré cestě,“ říká šéftrenér reprezentace.

Potvrdit slova Jiřího Prskavce staršího můžou čeští vodní slalomáři už příští týden na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let nebo pak v říjnu na světovém šampionátu dospělých.