Nádherná hala. Těšíme se na zaplněné tribuny, velebí Tokyo Dome čeští baseballisté

Čeští baseballisté si vyzkoušeli poprvé a naposledy před pátečním vstupem do World Baseball Classic zápasovou halu. Ještě než vstoupili na hřiště ikonického stánku Tokyo Dome, snad všichni si na ploše udělali selfie a dlouhé minuty se rozhlíželi po ochozech, které pojmou kolem 50 tisíc lidí. O prvních dojmech mluvili čeští reprezentanti v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Tokio 14:36 9. března 2023

Před tolika lidmi až na jedinou výjimku – Erica Sogarda nikdo z Čechů nikdy nehrál.

„Vypadá to menší, než jsem si představoval, ale jinak je to krásný svatostánek, tak jak jsme čekali. Nádherné, tím, jak je to uzavřené, tak to opticky vypadá trochu menší než stadion v Mijazaki, kde jsme hráli přípravu,“ shodují se na ploše Tokyo Domu baseballoví reprezentanti Martin Schneider a Jakub Hajtmar.

Kolem 50 tisíc fanoušků pojmou zdejší ochozy, což je o 20 tisíc víc než zmiňovaný stadion v Mijazaki. Srovnávat tyto dva stadiony ale nelze snad z žádného úhlu pohledu.

„Je tady obrovská historie, už jenom když člověk prochází vchodem pro hráče, která je lemována fotkami legend, které tady kdysi hrály. Musím přiznat, že poprvé mi ta střecha přišla nízká, ale jinak to vypadá dobře,“ přiznává pro Radiožurnál Sport čtyřiadvacetiletý polař Vojtěch Menšík.

O rok mladší student americké univerzity Marek Chlup ke slavné baseballové hale dodává: „Dojmy jsou skvělé, protože si pamatuji, jak jsem na tenhle turnaj koukal deset let zpátky a zápasy se hrály tady. Být tu naživo je skvělý pocit.“

Čeští reprezentanti po jediném tréninku v této hale s umělým trávníkem právě tady od pátku do pondělí vyzvou na World Baseball Classic v základní skupině Čínu, Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii.

A dočkat se premiérového startu v národním týmu navíc v Tokio Domu nemůže ani hlavní hvězda – Eric Sogard, který za 11 let v zámořské MLB hrál na lecčems.

„Tohle je nádhera, až se tu tribuny zaplní lidmi, tak to bude pecka. Jsem rád, že to s klukama zažijeme na vlastní kůži. Bude to něco, na co se nezapomíná. Hřiště je tu krásné, míče se na něm dobře odráží a jsou i v pohodě vidět. Jsem nadšený, že tady můžu být,“ popisuje šestatřicetiletý Američan s českými kořeny a pasem před vstupem do nejprestižnějšího baseballového turnaje světa.