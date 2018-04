Connor McGregor půjde před soud. Hvězda MMA napadla autobus se soupeři

Hvězda smíšených bojových umění UFC Connor McGregor byl zatčen a obviněn z napadení a výtržnictví poté, co v New Yorku po tiskové konferenci před sobotní show zaútočil na autobus odvážející skupinu soupeřů. Ve vazbě zůstane do pátečního slyšení před soudem.

New York 11:39 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít