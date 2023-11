Pereira ukáže to nejlepší, ale jdu ho předčít, vzkazuje před soubojem o titul MMA zápasník Procházka

Rok a půl dlouhé čekání způsobené zraněním končí. MMA zápasník Jiří Procházka jde znovu bojovat o titul ve středně těžké váze nejprestižnější světové organizace UFC. Stejně jako při minulém úspěšném pokusu vyzve brazilského soupeře, tentokrát ale výrazně jiného. Zatímco už poražený Glover Teixeira se specializoval na boj na zemi, teď čeká Procházku Alex Pereira, který naopak rád bojuje vestoje. Praha 11:02 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít MMA zápasník Jiří Procházka se v neděli brzy ráno popere o titul ve středně těžké váze nejprestižnější světové organizace UFC | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Nechci říct, že má jednostranně založený styl. Jednu stranu má ale opravdu vypilovanou. Pro člověka jako jsem já, který sází celý život na postoj a pohyb, je to výzva,“ říká o svém soupeři Alexi Pereirovi MMA zápasník Jiří Procházka.

Sám nechce v nočním souboji dopředu spoléhat na jednu strategii a přizpůsobit se stylu protivníka, který se dlouho věnoval kickboxu.

„Vlezu tam a chci vidět možnosti. Jestliže uvidím možnost, že tam bude někde díra, tak by byla hloupost to tlouct a bušit, když tam bude jasná cesta. Jsem připravený na cokoliv a s týmem jsme se připravili na všechny možné varianty,“ vysvětluje Procházka.

Procházkův tým

Procházkův trenérský tým má čtyři stálé členy, tedy víc než kolik je běžné třeba u fotbalových či hokejových mužstev. Jeden se zaměřuje na kondici, tři další s brněnským bojovníkem pilují jednotlivé složky samotného boje.

„Každý jsme na určitou činnost více specializovaní. Dáváme dohromady jeden jediný celek, což je Jiří,“ přibližuje fungování týmu hlavní trenér Martin Karaivanov.

Součástí přípravy na zápasy bylo také to, že se Procházka stáhl do ústraní a několik měsíců nemluvil s novináři, k tomu se vrátil až dva týdny před zápasem. Naproti tomu Pereira se prezentoval celou dobu.

„Mezitím, co já jsem udělal mediální embargo, tak Alex se chlubil veškerými videi a vším možným. Beru to tak, že je sebejistý a věří si. Jsem za to rád, protože mi ukáže svou nejlepší stránku. Děkuji za to, ale pojďme ho předčít,“ vzkazuje Jiří Procházka.

Zápas Jiřího Procházky s Alexem Pereirou bude hlavním bodem programu, který přivítá slavná Madison Square Garden v centru New Yorku. Zápas o titul v polotěžké váze UFC celý večer zakončí, bude to tedy v neděli brzy ráno středoevropského času.