Z Hostěradic přes Japonsko až do slavné UFC. Procházka se nebojí. ‚McGregor ztratil lásku,‘ myslí si

Udělal radost všem českým fanouškům bojových sportů. Jiří „Denisa“ Procházka podepsal ve čtvrtek smlouvu s nejprestižnější MMA organizací světa - UFC a stal se teprve čtvrtým českým zástupcem, kterému se to podařilo. Serveru iROZHLAS.cz poskytl sedmadvacetiletý rodák z moravských Hostěradic rozhovor, ve kterém prozradil, jak probíhala jednání o smlouvě, co říká na návrat Conora McGregora, ale také připomněl, jak přišel k neobvyklé přezdívce. Praha 12:02 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří "Denisa" Procházka se stal teprve čtvrtým českým zápasníkem, který podepsal smlouvu s UFC. | Zdroj: Profimedia

V Česku mu nikdo neřekne jinak než Denisa a často je také titulován přívlastkem nejlepšího tuzemského MMA zápasníka. Sympatický urostlý chlapík, který však klame svalnatým tělem a boj pro něj není synonymem dominance, ale pokory.

Jiří Procházka je teprve čtvrtým českým zápasníkem, který se dokázal dostat do UFC. V minulosti tam působili Karlos Vémola a Viktor Pešta, v současnosti v organizaci bojuje Lucie Pudilová.

Kolik vám přišlo zpráv a gratulací k podepsání smlouvy s UFC?

Spoustu, opravdu spoustu. Přiznám se, že jsem ještě nestačil ani na všechny odpovědět.

Mohl byste přiblížit, jak takové jednání o smlouvě vlastně probíhá?

Byli jsme s nimi už nějakou dobu ve spojení. Ale po mém posledním zápase (31. prosince 2019 obhájil Procházka titul šampiona v polotěžké váze japonské organizace Rizin, když porazil Američana C.B. Dollowaye, viz video na konci článku - pozn. red.). Můj manažer a trenér v jedné osobě, se spojil člověkem, který tam má na starosti zápasy a od té doby spolu jednali. S Rizinem jsem byl ale ještě do konce února vázaný smlouvou, takže mě uvolnili trochu dříve, abych mohl jednat právě s UFC.

Co vlastně pro zápasníka znamená dostat se do UFC?

Je to jako když se hokejista dostane do NHL. Prostě nejlepší zápasnická liga na světě.

Přezdívka Denisa „Jednou mi tak řekl trenér na klubovém soustředění, kde jsem byl a od té doby mi to prostě nějak zůstalo.“

V čem je podle vás největší rozdíl mezi japonskou organizací Rizin, kde jste doposud bojoval, a americkou UFC?

Rizin je nástupcem organizace Pride, která byla svého času největší světová soutěž. Ale tím, že má základnu pouze v Japonsku, tak není tolik propagovaná. Má ale světové zápasníky, je to jedna z nejlepších světových organizací, ale potřebuje ještě lépe vybudovat sílu značky.

Vy působíte navenek hodně vyrovnaným a klidný dojmem. Nemáte trochu obavy z tlaku, který v UFC panuje ze strany soupeřů i fanoušků?

Nemám, já se na to těším. Vždyť já mám víc zápasů, než někteří borci v UFC. Jsem sice pořád hodně mladý, ale já na nějaké pohledy a výmysly, co tam někteří předvádí, kašlu. Nebudu to vnímat. Já chci vnímat svůj výkon a užít si to. Vím, že na to mám, a věřím, že budu vítězit.

Co soupeři, kteří by se proti vám v kategorii polotěžké váhy mohli postavit?

Je mi to celkem jedno, protože každý, kdo v té divizi je (polotěžká váha), tak je kvalitní zápasník.

No jo, ale on tam je i Alexander Gustafsson, švédský bijec, se kterým jste v minulosti několikrát trénoval...

Tak to vůbec nevím, vždyť já bych s ním jít do souboje nemohl. Mám Alexe rád, je to kamarád a pohodář. Chováme vůči sobě vzájemný respekt a nevím, jestli bych proti němu vůbec chtěl nastoupit.

Jak podle vás dopadne návrat Conora McGregora, který se v neděli 19. ledna střetne s Donaldem Cerronem. Do UFC se vrací po dlouhé pauze, naposledy zápasil 6. října 2018, když prohrál s Chabibem Nurmagomedovem.

Bude to hodně zajímavý souboj. Conor se sice snaží všem ukázat dominanci, ale Cerrone dokáže spoustu věcí ustát. Jsem na to hrozně zvědavý. Obávám se ale, že když jsem teď posledních pár dní McGregora pozoroval, jak trénuje, tak mi nepřišlo, že by to byl úplně on.

Už není tak hladový, že?

Prochází asi nějakým obdobím. Jakmile není motivace jasně daná, tak tam není ten motor, který by ho hnal kupředu. Pak tomu neodpovídá ani ten výkon.

A čím to je, že McGregor o motivaci přišel? Dosáhl všeho, po čem toužil?

To je právě to. Jakmile toho člověk dosáhne, tak nemusí nic řešit. Peníze má, je zajištěný a nemusí řešit pudové věci, aby přežil, měl zajištěnou budoucnost a zajistil také svoji rodinu. Když tohle všechno naplnil, tak jen ukazovat ostatním, že je nejlepší, prostě jako motivace nestačí. Důležité je, aby člověk dělal bojové umění s láskou.

Zápas Jiřího Procházky proti C.B. Dollowayovi, ve kterém obhájil svůj mistrovský pás: