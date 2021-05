Šlo čistě o sport, žádná nenávist, pochvaloval si Procházka po vítězném souboji s Reyesem

MMA bojovník Jiří Procházka překvapil a ohromil. Znovu. V rámci galavečera bojových umění v Las Vegas knokautoval Američana Dominicka Reyese a pořadatelská organizace UFC jeho představení ocenila bonusem 100 tisíc dolarů pro hvězdu večera. Jako vítěz duelu si zřejmě navíc vysloužil i možnost nastoupit do boje o titul. Las Vegas 20:54 2. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří "Denisa" Procházka se stal teprve čtvrtým českým zápasníkem, který podepsal smlouvu s UFC. | Zdroj: Profimedia

Jiří Procházka předvedl nejlepší výkon, jaký mohl. Po šíleném utkání plném zvratů knockoutoval Dominicka Reyese pekelným loktem z otočky.

MMA zápasník Jiří Procházka si poradil s Dominickem Reyesem.

„Dominick byl skvělým soupeřem. Je to slušný člověk. Před, během i po zápase jsem z něj necítil nenávist. Šlo jenom čistě o sport. A o tom to je, to se mi líbí,“ řekl MMA bojovník, který ohromil svět.

Hned po vítězství přispěchalo s gratulacemi několik šampionů UFC. Třeba dvojnásobný šampion Daniel Cormier přirovnal Procházku k valící se lavině. Během souboje v Las Vegas se tajil dech. Už v úvodní pětiminutovce se Jiří Procházka s Dominickem Reyesem předháněli, kdo zasadí razantnější rány.

„Ze souboje si odnesu jedno velké ponaučení. Když byl Dominick malátný, přesto mě dokázal udeřit, a to dost tvrdě. Pramenilo to z toho, že jsem nebyl stoprocentně koncentrovaný a myslel jsem si, že mám situaci pod kontrolou. Pokaždé mě překvapil. Takže z toho se musím ponaučit,“ podotkl Procházka.

Ve druhém kole ale přišlo něco, co doslova otřáslo celým světem UFC. Poté co Procházka přežil velmi těžký moment, kdy jím Reyes otřásl a následně mu nasadil škrcení, loktem z otočky Američana uspal. Jak sám ale přiznává, nikdy předtím tento úder netrénoval.

„To bylo instinktivní. Jak jsem od Dominicka něco schytal, neměl jsem moc prostor přemýšlet nad plánem. Proto mám na hlavě tu anténu, abych zachytil podobné nápady,“ vtipkoval Procházka ohledně svého účesu. Jeho ukončení loktem z otočky je teprve třetí takové v historii UFC.

Českého bojovníka čeká zápas o titul proti Polákovi Blahowiczovi. Ten na sociálních sítích prohlásil, že půjde o souboj prince proti samurajovi, nebo meči proti kataně. Rozhodně to bude velká podívaná.