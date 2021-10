MMA zápasník Jiří Procházka vyrazil do Abú Zabí, kde se za týden uskuteční další turnaj UFC. Český bojovník v něm bude náhradníkem titulového zápasu polotěžké váhy mezi Polákem Blachowiczem a Teixeirou z Brazílie. To, že se v oktagonu nemusí představit, prý vůbec neřešil. Praha 18:28 23. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Procházka na tiskové konferenci UFC po výhře nad Dominickem Reyesem | Zdroj: Profimedia

„Nechci si to ani představovat. Chci to nechat, ať to samo vykrystalizuje. Přijde to, tak jdeme do toho. Nepřijde to, tak OK, stanovíme si další priority, aby tam byl nějaký posun, a jedeme dál,“ vyprávěl odhodlaně Radiožurnálu Jiří Procházka, který zatím v UFC vyhrál oba zápasy, do kterých nastoupil.

Procházka míří na další turnaj UFC jako náhradník. ‚Je připravený pořád,' říká jeho trenér

Teď coby náhradník jistotu, že se v oktagonu opravdu objeví, nemá. Podle jeho trenéra Jaroslava Hovězáka to ale nebyl v přípravě problém.

„Jiří je připravený vlastně pořád. Už jsme zažili i to, že jsme měli zápas domluvený půl roku dopředu a odpadl. Nevíte, jak to bude nebo nebude,“ říká Hovězák,

Tréninky před zápasem byly podle Procházky velmi kvalitní. Pomohla mu i změna stravy, díky které byl o několik kilogramů lehčí.

„Po návratu z Řecka, kde jsem měl pětidenní půst, jsem se rozhodl tělu trochu víc naslouchat. Ne že bych si řekl, že chci jít zdravěji, ale chci jíst účelně, co mi pomůže být lepší, lépe se cítit. A nejíst žádné kraviny kolem,“ popisuje český bojovník.

Jiří Procházka by se v Abú Zabí k zápasu dostal, pokud by se jeden z dvojice Blachowicz - Texiera zranil, byl nemocný nebo neprošel testem na covid. I kdyby se ale v oktagonu teď neukázal, titulový zápas s vítězem by mu v budoucnu neměl ujít.

Koneckonců Glover Teixeira byl náhradník pro duel Blachowicz vs Ade-sanya a hned poté dostal titulovou šanci. U českého bojovníka by to mohlo být podobně.

„Smluvně to ošetřené není, je to domluva mezi námi. Po příletu hned kontaktujeme příslušné lidi a ujistíme se, jak to bude,“ říká druhý z trenérů Martin Karaivanov.

Na potenciální titulový zápas se Jiří Procházka vyzbrojil i novým účesem – vysokým culíkem, kterému sám říká anténa, a také speciálním párem bot, který mu dodává sílu.

„Jsou to boty od kamaráda, který mi udělal jednu botu s logem Hulka a jednu s logem Thora, takže síla a kladiva,“ říká Jiří Procházka, náhradník titulového zápasu UFC, který se uskuteční v Abú Zabí 30. října.