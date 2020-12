První kolo bude velice intenzivní, tam bych doporučoval nemrkat, láká Vémola na souboj s Mikuláškem

Předního českého MMA bojovníka Karlose Vémolu čeká opět po roce prestižní souboj, tentokrát ale s papírově výrazně lehčím soupeřem. Poté co loni v listopadu prohrál ve vyprodané O2 areně zápas s Attilou Véghem ze Slovenska, utká se v sobotu v Brně s Václavem Mikuláškem. Druhým vrcholem akce Oktagon 19 bude bitva mezi zatím jedinou Češkou, která se prosadila v organizaci UFC, Lucií Pudilovou a Švédkou Cornelií Holmovou. Brno 14:55 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni se Vémola utkal s Attilou Véghem. | Zdroj: Profimedia

Vémola je podle sázkových kanceláří proti Mikuláškovi velkým favoritem a v minulých týdnech několikrát prohlásil, že pokud nevyhraje stylem hned v prvním kole, ukončí kariéru.

Muradov měl pozitivní test na koronavirus, česko-uzbecký zápasník se v UFC nepředstaví Číst článek

„První kolo bude velice intenzivní, tam bych doporučoval nemrkat. Baba Jaga (Mikulášek) má jedinou šanci, že se pokusí trefit, nebo bude utíkat chvíli, ale to nemůže dělat moc dlouho. Jediná jeho šance je do toho jít hop nebo trop. Já do toho půjdu taky hop nebo trop, takže se válka strhne od samého začátku. Bude to velice intenzivní a rychlý fight. Rozhodně do druhého kola nedojde,“ řekl Vémola v pořadu MMA Letem Světem.

Mikulášek se role outsidera nebrání, za svůj úspěch považuje jen samotný fakt, že promotér i Vémola zápas s ním odsouhlasili. Navíc věří, že může favorita zaskočit a porazit.

„Já si z toho fakt nedělám hlavu, protože mi o nic nejde. Když vyhraju, je to super. Když pohraju, nic se neděje, jedeme dál. Vítězství potěší, prohra naučí. Taková je moje mentalita a já si z toho nic nedělám. Jako nad čím se bude Karlos radovat? Že vyhrál nade mnou? Já jsem v téhle hře opravdu no name,“ uvedl Mikolášek pro iSport.cz. Na dnešní vážení svému soupeři přinesl i velký hřebík, aby měl Vémola po duelu na co pověsit zápasnické rukavice.

Pudilovou čeká premiéra

Šestadvacetiletou Pudilovou čeká premiéra pod hlavičkou Oktagonu. V zápase se představí poprvé od lednové porážky s Američankou Justine Kishovou, po které skončila v UFC. Nyní se utká s o šest let starší Holmovou.

„Je to spíš zápasnice. Uvidíme, jestli si bude chtít držet postoj nebo bude chtít rovnou zápasit. Je dobrá, patří mezi evropskou špičku,“ řekl Pudilová serveru Sport.cz o soupeřce, proti níž se bude snažit ukončit sérii čtyř porážek.

V dalších duelech na takzvané hlavní kartě se utkají Slovák Samuel Krištovič s Mateuszem Strzelczykem z Polska a Andrej Kalašník se Španělem Tatou Primerou.

I tentokrát museli organizátoři akce, která se opět uskuteční bez diváků, upravovat na poslední chvílí program kvůli pozitivnímu testu na koronovirus. Do oktagonu nemůže nastoupit Michal Dobiáš, Matúš Juráček by měl nastoupit proti náhradníkovi Janu Širokému.