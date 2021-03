‚V Oktagonu je pořád jen jeden král.‘ Vémola v Brně porazil Ďatelinku, duel ukončil v prvním kole

Bojovník MMA Karlos Vémola bez problémů porazil v hlavním zápase akce Oktagon 22 v Brně Slováka Milana Ďatelinku. Duel, před kterým nesplnil váhový limit a přišel kvůli tomu o mistrovský pás organizace ve střední váze, ukončil Vémola již v prvním kole. Soupeře přinutil, aby se vzdal. Nejlepší Češka v MMA Lucie Pudilová porazila jednoznačně na body Maiju Suotamaovou z Finska. Brno 23:46 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlos Vémola. | Zdroj: Profimedia

„Všichni, co mě znáte, víte, že jsem profík nebo se snažím. Třicet let shazuji do váhy a nikdy se mi to nestalo. Všichni, co mě kritizujete, sáhněte si do svědomí. Osmdesát procent lidí v České republice má problémy s váhou. Omluvit bych se tak chtěl jen Ďatlovi,“ řekl Vémola, kterému chybělo ke splnění váhového limitu 0,6 kg.

Protože Ďatelinka s duelem přesto souhlasil, zápas se uskutečnil a favorizovaný Vémola jej ukončil za 2:12 minuty. „Vzali jste mi pás, ale platí, že v Oktagonu je pořád jen jeden král,“ uvedl pětatřicetiletý bojovník, jenž hned nabídl slovenskému soupeři odvetu. K té ale podle vyjádření promotérů organizace prakticky jistě nedojde.

Pudilová do zápasu proti o devět let starší Fince nastoupila jako náhradnice za Polku Martu Waliczekovou a na závěrečnou přípravu měla jen tři dny. „Jak to bylo všechno narychlo, tak se ani pořádně nedokážu radovat. Nejnáročnější bylo shodit váhu a teď jsem docela unavená,“ řekla Pudilová po taktické bitvě, kterou skvěle zvládla. Po odchodu z elitní organizace UFC vyhrála potřetí za sebou.

Ještě výraznější výhru si připsala Slovenka Luci Szabová, která po 90 sekundách prvního kola nohou knokautovala Christinu Netzaovou z Řecka. „Jsem ráda, že to vyšlo, protože jsem tento high kick trénovala na každém tréninku. A jsem vždy ráda, když se takto zúročí práce, kterou do mě někdo vkládá,“ uvedla Szabová, která si v Oktagonu připsala třetí výhru v řadě a opět před limitem.

Ve sledovaném zahraničním duelu porazil na body Francouz Alex Lohoré španělského soka Tata Primeru.