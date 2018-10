Je to velká škoda pro MMA a především pro Khabiba, zhodnotil vyústění zápasu roku Petr Kareš

Sledovaly ho miliony fanoušků, a to i těch, co se o zápasy v kleci nezajímají. Ideální reklamou na MMA ale duel Rusa Nurmagomedova s Irem McGregorem zrovna nebyl. Zápas skončil pořádnou rvačkou, ale nejen ve vymezené zóně za pletivem. Po utkání ruský vítěz skočil mezi McGgregorův tým na tribuně a vyvolal tím hromadnou roztržku mezi oběma tábory, stejně jako diskuze o ultimátních zápasech. Praha 20:05 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Khabib Nurmagomedov | Foto: John Locher | Zdroj: ČTK/AP

S McGregorem si předzápasové provokace vyřídil v kleci, s jeho týmem na tribuně. Do toho všeho další členové týmu Khabiba Nurmagomedova navíc sami nastoupili na vyčerpaného Ira. Nad nadstavbovým kolem v Las Vegas se tak podivovali reportéři, fanoušci i Petr Kareš promotér největší české organizace MMA XFN.

„Je to velká škoda pro MMA a především pro Khabiba. Khabib bohužel v té situaci dokázal, že ještě není připraven na to být šampion. Trash talk, jakožto psychologická hra před samotným zápasem, je právě to, co ten souboj nabíjí a každý trash talk by měl skončit u podání ruky,“ řekl Radiožurnálu Petr Kareš.

Takzvaným trash talkingem, jakýmsi verbálním bojem nebo slovní přestřelkou, zápasníci MMA propagují. McGregror se v něm nevyhnul víře ani rodině muslimského soupeře. Urážel, jenže taky lákal. O McGregorově prohře se teď baví i ti, co před víkendem MMA neřešili.

„Samozřejmě tomu sportu to teď ublížilo právě proto, že se na to dívají sváteční diváci, kteří najednou vidí něco, co tam samozřejmě nepatří. Nebylo to hezké, ale nebylo to nic, co už by se někdy nestalo na jakémkoliv jiném sportu, ať už vezmu hokej, fotbal,“ narážel Ondřej Novotný, promotér další domácí organizace Oktagonu, například na slavný zkrat fotbalové hvězdy Erica Cantony, kdy útočník Manchesteru United kopem naskočil do fanouška na tribuně.

K obhajobě MMA si Novotný vypůjčil i další sport. Ultimátní zápasníci jsou dnes spíš desetibojaři a ne bijci z ulice, co se chodí prát z rozmaru. „MMA je desetiboj bojových umění. Myslím si, že všichni obdivují Romana Šebrleho a Roberta Změlíka, za to, co dokázali, a toto je nejtěžší sport na světě. Ti kluci jsou absolutní profesionálové. I na té absolutně nejnižší úrovni musí zvládat náročné tréninky, náročný přístup k tomu sportu,“ přirovnával Novotný.

A právě pro boj na hranici možností jsou zápasy MMA dnes nejrychleji rostoucí sportovní značkou na světě. Když bývalí majitelé organizace UFC - té, která uspořádala i zmiňovaný duel - začátkem 90. let společnost zakládali, investice je vyšly na dva miliony dolarů, před dvěma roky zinkasovali za prodej UFC čtyři miliardy dolarů.