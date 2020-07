Úplně super soupeř, těší se Procházka na debut v UFC. Nastoupí proti Švýcarovi Oezdemirovi

„V posledních dnech přípravy jsem se věnoval především rychlosti, rychlým přesným úderům, které svět neviděl,“ pousmál se před odletem z Prahy vyznavač smíšených bojových umění MMA Jiří Procházka, když vysvětloval, na co se v posledních trénincích před premiérou v UFC zaměřoval.

Jako šampion japonské organizace Rizin se domluvil s prezidentem organizace Danou Whitem na přestupu mezi jeho bojovníky a rozmýšlení to dlouhé nebylo.

„UFC je organizace s nejlepšími bojovníky, ale na to kašlat. Bude to boj jako každý jiný,“ říkal Procházka.

V posledních týdnech se některé hvězdy UFC nechaly slyšet, že nejsou spokojené s odměnami od vedení - myslí si, že by si za své výkony zasloužily víc peněz. To aktuální jediný Čech se smlouvou v zámořské organizaci tohle komentovat nechtěl.

„Určitě si oproti Rizinu polepším, ale nebudu víc říkat a předpovídat. Zatím to nechám na UFC, až to zveřejní,“ nechtěl moc prozrazovat.

Debut v oktagonu UFC čeká Jiřího „Denisu“ Procházku na bojovém ostrově Yas v hlavním městě Spojených arabských emirátů – Abú Zabí. Postaví se mu sedmička žebříčku polotěžké váhy Švýcar Volkan Oezdemir.

„Na první zápas v UFC je to úplně super soupeř a jsem strašně šťastný. Je to velká výzva a beru to jako velké zadostiučinění, že mi UFC dala takového soupeře na první zápas,“ přiznal sedmadvacetiletý Jiří Procházka.

Ten se kromě aklimatizace musel připravit také na to, že by se měl v kleci představit v celkem netradiční dobu - kolem čtvrté hodiny ranní českého času, v Abú Zabí bude jen o dvě hodiny více.