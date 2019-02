V pražské O2 aréně v sobotu večer začne poprvé v historii hlavní program galavečera bojových umění UFC Fight Night. Fanoušci bitev v oktagonu, kteří libeňskou halu během několika desítek minut vyprodali, se mohou těšit na jedinou Češku ale i jiné hvězdy této organizace. A nemělo by to být naposledy, co se bojovníci UFC v tuzemsku představí. Praha 14:44 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Pudilová (vpravo) a její soupeřka Liz Carmoucheová. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Mám tady velkou podporu fanoušků. V Americe mi taky fandí, ne že by mi nefandili, ale tady je to mnohem náročnější a lepší,“ popisuje Radiožurnálu usměvavá příbramská rodačka Lucie Pudilová hlavní rozdíly v tom, jaké to je připravovat se na zahraniční akci UFC nebo na tu poprvé v historii pořádanou v České republice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Praha uvidí českou premiéru UFC. ‚Je neskutečné být doma,‘ říká zápasnice Pudilová

„Naši lidé to tu obhlíželi už delší dobu. Na Prahu a Česko, kde je skvělý trh pro MMA, prostě přišel čas. A my jsme nadšení z dosavadních reakcí. Cítíme, že v Praze narůstá vzrušení, vždyť jsme lístky vyprodali hodně rychle,“ těší viceprezidenta UFC Davida Shawa.

„MMA se v Česku už delší dobu rozvíjí a nám se naskytla možnost ukázat zde náš produkt naší značku. Občas je třeba přijít s akcí a lokální trh nakopnout. Předvedeme globální hvězdy i místní českou zápasnici. Bude to pro nás první důležitá zkušenost a nebude poslední,“ dodává Shaw.

„Nečekala jsem, že to tady bude, a jsem strašně ráda. Je neskutečné být doma,“ přiznává jediná česká zástupkyně v hlavním programu Lucie Pudilová.

Největší hvězda odchází ke konkurenci. Bijec Vémola mění promotérskou organizaci Číst článek

Zápasy v oktagonu, tedy osmiúhelné kleci ohraničené pletivem jsou nejen u nás, ale také po celém světě stále sledovanější. Organizace UFC už bez nadsázky dokázala vygenerovat globální hvězdy typu irského tygra Connora McGregora, Rusa Khabiba Nurmagomedova nebo Američanky Liz Carmoucheové, sobotní soupeřky Lucie Pudilové.

„Nás táhne značka UFC. Když si lidé chtějí koupit lístek, očekávají tu nejlepší možnou kvalitu z celého světa. Jako fanoušek jdete za zábavou, pro zkušenost. UFC je nepředvídatelná, vzrušující a intuitivní,“ vysvětluje jeden z nejmocnějších mužů organizace Kanaďan Shaw, co diváky nejvíc na novodobých gladiátorských zápasech na pódiích nejslavnějších sportovních arén na planetě táhne.

„Fyzicky vás zasáhne, užíváte si ji s nadšením. Víme, že v Česku nikdy nebudeme důležitější než hokej a fotbal, stejně tak to platí s hokejem v Kanadě nebo golfem a ragby v Austrálii. Ale v žádném jiném sportu nezažijete tak živou energii, když jste na místě,“ myslí si David Shaw, po prezidentovi UFC Danu Whitovi jeden z nejdůležitějších členů téhle organizace.