Popularita turnajů MMA v Česku roste. Galavečer v Praze sledovalo přes 16 tisíc fanoušků

Fanoušci smíšených bojových umění už potřetí za poslední půlrok zaplnili pražskou O2 arenu. Tvrdý sport, známý pod zkratkou MMA, v Česku raketově nabírá na popularitě. V sobotu večer se o tom premiérově přesvědčila i největší světová organizace UFC. Praha 14:33 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká bojovnice Lucie Pudilová po zápase v Praze | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Světoznámá hláška hlasatele UFC Bruce Buffera před hlavním zápasem večera poprvé zazněla už i v České republice. V pražské hale ji slyšelo přes šestnáct tisíc fanoušků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Galavečer zápasů MMA poprvé v Praze

„Skvělá atmosféra, je to super,“ stručně shrnul jeden z nejlepších českých trenérů Daniel Barták.

Největší kotel fanoušci vytvořili při zápasu jediné české zástupkyně Lucie Pudilové. Ta sice s Američankou Liz Carmoucheovou prohrála, ale atmosféru si pochvalovala: „Strašně děkuji všem, co mi fandili, bylo to neuvěřitelné. Takhle mi nikdy nefandili a strašně mi dodali síly. Bez nich bych to nezvládla. Dokázali mě vyhecovat k větším výkonům.“

Přitom ještě nedávno zajímaly turnaje MMA jen zasvěcené. Teď vyprodávají největší haly v Česku i domácí organizace, i když v tvrdých zápasech doslova stříká krev. Diváci totiž dostávají víc než jen sport, ve kterém na sebe naráží různé bojové styly.

Co je MMA? MMA - Mixed Martial Arts (smíšená bojová umění). Kontaktní bojový sport spojující různé bojové sporty a bojová umění bez použití zbraní. Umožňuje údery i chvaty, boj vestoje i na zemi. Muži bojují v osmi váhových kategoriích, ženy ve třech. UFC – Americká společnost organizující elitní akce MMA po celém světě. Angažuje elitní bojovníky a prosazuje jednotná pravidla MMA. Další organizace jsou například Rizin Fighting Federation (Japonsko) M-1 Global (Rusko) nebo české XFN a Oktagon MMA.

Je to nablýskaná show podpořená příběhy jednotlivých bojovníků. A lidi podle trenéra Bartáka baví třeba i provokace zápasníků před zápasy. „Trash talky tomu dávají určitý příběh. Lidé za tím příběhem jdou a trošku se se závodníky ztotožňují,“ vysvětloval Barták.

Propagaci MMA pomáhají i celebrity. Turnaje často navštěvují třeba moderátor Leoš Mareš nebo rapper Rytmus, kteří sami mají spoustu fanoušků. Nedávno si toho všiml třeba jeden z nejlepších českých bojovníků Karel Vémola. „Oni přijdou domů a řeknou ‚hele, poprvé jsem byl na MMA a oni to vážně nejsou jen křupani. Ono to bylo vážně dobré, byla to show. Už to nejsou 90. léta, kde si banda bláznů chodí dát někam *** někde do garáží. Už je to opravdu kultivovaný sport,‘“ popsal.

MMA boom v Česku má ještě jeden efekt. Tvrdý sport si chce zkusit čím dál víc lidí na vlastní kůži, jak potvrzuje trenér Barták: „Já to vidím i z druhé strany jako trenér, že lidé jdou do tělocvičny a chtějí si to zkusit. Je to sice tvrdý sport, ale dá se dělat i jako hobby.“

Historicky první akce UFC v Česku popularitu MMA ještě podpořila. V následujících měsících se budou snažit pozornost upoutat už zase české organizace, ale největší světová značka by se do Prahy mohla za dva roky vrátit.