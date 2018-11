Na úrovni Ligy mistrů nebo Laver Cupu. S UFC dorazí do Prahy jedna z nejdražších sportovních značek

Pro některé krvavá a surová podívaná. Pro jiné tvrdý sport spojující různá bojová umění a vyžadující náročnou přípravu. Druhá skupina, která MMA fandí, rychle roste i v Česku. Důkazem je i to, že do Prahy v únoru poprvé dorazí turnaj nejprestižnější organizace na světě – UFC. Praha 18:12 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít MMA (ilustrační foto) | Foto: Ron Chenoy-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

UFC je nablýskaný cirkus. Podobně důležité jako sportovní výkony jsou příběhy v pozadí zápasů, marketing a peníze.

‚Terminátor‘ Vémola: Nepřipouštím si, že bych na UFC v Praze chyběl, bude to svátek Číst článek

„Je to jedna z nejdražších sportovních značek, určitě je to na úrovni fotbalové Ligy mistrů, finále Davisová poháru nebo Laver Cupu,“ říká Radiožurnálu Ondřej Novotný, který MMA komentuje v televizi a zároveň je promotérem organizace Oktagon.

Turnaje UFC sledují po celém světě desítky milionů lidí, ty větší až stovky milionů. Největší hvězda organizace Conor McGregor je podle magazínu Forbes čtvrtým nejlépe vydělávajícím sportovcem světa.

Bývalí majitelé nedávno značku prodali v přepočtu za víc než osmdesát miliard korun. Nejen proto akce v Praze snese srovnání s jinými prestižními událostmi.

„Měli jsme velkou slávu a úspěch s Laver Cupem, což byla mimořádná věci mezinárodního charakteru, za pár dní nás čeká světové finále parkuru a velmi brzy přichází akce světového významu UFC,“ těší šéfa O2 areny Roberta Schaffera.

Vémola: Kdo jiný než já?

UFC je nejvyšší metou, na kterou můžou bojovníci MMA dosáhnout. Česko má mezi elitou v současnosti jedinou zástupkyni Lucii Pudilovou. Ta má, i když zatím neoficiálně, účast v Praze jistou. Ale šanci nejspíš dostanou ještě další jména.

O návrat mezi smetánku se hlásí třeba Karlos Vémola, který z posledních patnácti zápasů čtrnáctkrát vyhrál. A podle svých slov si to zaslouží společně s Pudilovou nejvíc. „Kdo jiný než já a Lucka Pudilová by tam měl být?“

Jinak se ale složení pražské karty teprve teď začne řešit. Čeští fanoušci uvidí spíš vycházející hvězdy.

„Evropské turnaje se zpravidla dělají tak, aby to bylo co nejrychleji vyprodáno a přitáhlo to pozornost co nejvíc evropských zemí. Evropské turnaje jsou většinou složené z evropských bojovníků, kteří jsou budoucími hvězdami,“ vysvětluje komentátor a promotér Ondřej Novotný.

UFC Fight Night bude v Praze 23. února. Lístky se začnou prodávat 7. prosince a nejlevnější vyjdou na necelou tisícovku.