Procházku čeká v UFC zápas s Američanem Hillem. ‚Jdu ho ulovit,‘ vzkazuje český zápasník

Až nastoupí český MMA zápasník Jiří Procházka v noci k zápasu s Američanem Jamahalem Hillem někteří méně zasvěcení diváci budou asi dost překvapení. Brněnský bojovník si totiž před dalším soubojem v nejprestižnější světové organizaci UFC oholil svůj charakteristický copánek a nastoupí holohlavý. Nejde přitom jen o změnu vizáže. Los Angeles 20:45 18. ledna 2025

Video na sociálních zachycuje, jak si přímo MMA bojovník Jiří Procházka sám holí dlouho pěstovaný copánek, kterému sám přezdíval anténka. Na tiskové konferenci před zápasem s Jamahalem Hillem pak vysvětlil, že jde o reakci na jeho fanynku Ashley. Ta bojuje s rakovinou a když si před chemoterapií stříhala vlasy, na chvíli si nechala účes podobný tomu Procházkovu. Teď má tedy bojovník zase stejný účes jako ona. A u toho nekončí.

Procházka oznámil, že zrovna tento týden dosáhl na milion sledujících na sociální síti Instagram a tak věnuje milion korun právě na pomoc onkologicky nemocným pacientům. Pro porovnání, hokejista Jaromír Jágr má o takřka tři sta tisíc sledujících méně. Teď už se ale Procházka soustředí na zápas s Hillem, do kterého míří jako favorit.

„Určitě ho nepodceňuji. Má cit pro načasování, má razanci v úderech. Je to nebezpečný zápasník. Vždycky toho, se kterým teď jdu, nepodceňuji a beru jako v tuhle chvíli nejlepší verzi, která proti mě může nastoupit. Takže to nebudu hodnotit. Ať je, jaký chce,“ říká Procházka.

Před zápasem se český bojovník zaměřuje i na to, že duel je vypsaný jen na tři kola, Procházka je přitom zvyklý na pět.

Nothing but class @Jiri_BJP shaving his head for #UFC311 in honour of Ashly McGarity! pic.twitter.com/iHx6iqgDkg — UFC Europe (@UFCEurope) January 17, 2025

„Musí se to už v té šatně rozehrát mnohem ostřeji. Nastoupit do toho zápasu už rozjetý, jak se vždycky bavíme, nastoupit jako po absolvovaném prvním kole. Rozdýchaný, rozkoukaný, ať si to tam pěkně sedne,“ nechce český zápasník podcenit vstup do zápasu.

Pokud Procházka Hilla porazí, mohl by zase dostat šanci bojovat o titul v polotěžké váze. Ten už získal v roce 2022, poté ale v titulových zápasech dvakrát prohrál s Brazilcem Alexem Pereirou.

„Nechci dělat takové zápasy jako doteď. Já jsem se nenarodil proto, abych prohrával nebo odváděl špatné výkony. Prostě s pokorou. Teď je přede mnou Hill, co bude potom, se uvidí. Ale já ho teď jdu ulovit. To je jediné, co můžu říct,“ vzkazuje Procházka před zápasem, který bude součástí galavečeru UFC 311 v Los Angeles.

Rvát se bude v noci ze soboty na neděli, podle programu zhruba ve čtyři hodiny ráno.