‚Terminátor‘ Vémola: Nepřipouštím si, že bych na UFC v Praze chyběl, bude to svátek

Pražská premiéra UFC - největší světové organizace smíšených bojových umění MMA - se bude týkat i několika českých bojovníků. Jedním z nich by mohl být Karlos „Terminátor" Vémola, který mezi elitou působil jako první Čech. „A fanouškům jsem slíbil, že se vrátím," řekl Radiožurnálu po oficiálním oznámení únorového turnaje. Praha 12:51 29. listopadu 2018

V čem je UFC na vyšší úrovni než ostatní organizace?

Úplně ve všem. To kdybychom začali rozebírat, tak je ten rozhovor nekonečný. Zkrátka od A do Z.

Takže je turnaj UFC v Praze velká událost?

Tohle je to nejlepší, co se českému MMA mohlo stát. Takový svátek. Věděl jsem, že jednání probíhají, ale počítal jsem spíš s podzimem. Mile mě překvapilo, že se to stihlo takhle rychle a bude to už v únoru.

UFC teď začne dávat dohromady zápasy. Už se vám někdo ozval?

Komunikujeme s hlavním matchmakerem, který má tohle na starosti. Ale v Americe jsou teď svátky, takže další komunikace proběhne asi až po víkendu.

Takřka jistý zápas má Lucie Pudilová, aktuálně jediná Češka v UFC. Co vy? Počítáte s tím, že na turnaji nebudete chybět?

V hlavě nemám nic jiného. Bylo jen otázkou času, kdy se do UFC vrátím. Vždyť jsem z posledních patnácti zápasů čtrnáctkrát vyhrál. Navíc...

Co je MMA? MMA - Mixed Martial Arts (smíšená bojová umění). Kontaktní bojový sport spojující různé bojové sporty a bojová umění bez použití zbraní. Umožňuje údery i chvaty, boj vestoje i na zemi. Muži bojují v osmi váhových kategoriích, ženy ve třech. UFC – Americká společnost organizující elitní akce MMA po celém světě. Angažuje elitní bojovníky a prosazuje jednotná pravidla MMA. Další organizace jsou například Rizin Fighting Federation (Japonsko) M-1 Global (Rusko) nebo české XFN a Oktagon MMA.

...ano?

Na UFC v Polsku jsou Poláci, na UFC v Německu jsou Němci a tak dále. Neumím si představit, že by stejný vzor neplatil taky v Česku. A kdo jiný než já a Lucka Pudilová by tam měli být?

Schválně zkuste nějaká jména.

Čím víc Čechů a Slováků na kartě bude, tím pro československé MMA líp. Já bych to samozřejmě přál mnoha dalším - Buchingerovi, Deákovi, Petráškovi... Ale jako první bychom se měli řešit já a Lucka Pudilová. Ne, nepřipouštím si, že bych na té kartě nebyl.

Nebyl by pak v ohrožení váš start na prosincovém turnaji XFN v O2 areně?

To už přenechám manažerům. Alfou a omegou je, jestli UFC pošle nabídku smlouvy. Za jakých podmínek, na kolik zápasů, kdy ji bude chtít podepsat... Takže to bych teď mluvil předčasně. Ale nebudu lhát, že to v ohrožení není. Naštěstí promotéři XFN mi to přejí a nestáli by mi v cestě.

V Polsku vyprodávají stadiony

Patří už MMA v Česku mezi respektované sporty?

To doufám, i když ještě nejsme tam, kde bych si představoval.

Což je?

Když můžou Poláci vyprodat stadiony pro 65 tisíc lidí, tak proč bychom stadiony nemohli vyprodat taky? Blížíme se k tomu v prosinci na XFN v O2 areně a samozřejmě asi bude vyprodané UFC v únoru. Ale snad je to jen začátek. Byl bych rád, kdyby si ten sport lidi oblíbili a kdyby vyprodání O2 areny nebyla výjimka.

Jak to myslíte?

Chtěl bych, aby to byla rutina. UFC se třeba každý rok vrací do Londýna, protože je to vždycky úspěšné a je hned vyprodáno. Vrací se třeba i do Švédska, do Polska... Proč by se nemohla vracet každý rok do Prahy? Ano, MMA v Česku roste, ale ještě není tam, kde může být.