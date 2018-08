Budoucnost moderního pětiboje je i po konci Davida Svodody díky Martinu Vlachovi a Marku Gryczovi světlá

Někteří lidé neumějí žádný sport a oni jich musejí zvládat pět a ještě na dobré úrovni. Moderní pětibojaři. Ti čeští patří léta k těm nejlepším. Vždyť David Svoboda se stal olympijským vítězem a medaile z velkých akcí získali třeba taky Libor Capalini nebo Jan Kuf. A špatné by to nemuselo být ani v příštích letech. Ukázalo to i juniorské mistrovství světa v Kladně. Kladno 10:50 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Grycz a Martin Vlach

Ano, jistě, mohlo to být ještě lepší, v soutěži jednotlivců doběhl Martin Vlach v době, kdy už egyptská výprava nějakou tu chvíli pořádně oslavovala zlato svého závodníka.

„Ani bych neřekl, že jsem přemýšlel o cenném kovu, spíše jsem přemýšlel o vyšších příčkách, protože se mi konečně povedl šerm, což je jinak moje slabá disciplína. Nakonec je z toho něco mezi, ani vítězství, ani porážka. Šesté místo je ale naprosto v pořádku,“ hodnotil pro Radiožurnál Martin Vlach.

To Marek Grycz, který obhajoval stříbro, ani nepostoupil z kvalifikace.

„V rámci pětiboje je udržení vyrovnanosti výkonnosti strašně těžké. Takový výkyv není neobvyklý, stává se to,“ říká vedoucí trenér pražské Dukly a olympijský medailista z Atén Libor Capalini.

Právě šerm Vlachovi i Gryczovi mnohem lépe vyšel ve štafetě, kterou spolu na kladenském šampionátu vyhráli.

„Potenciál tam je, takže je to jenom o tom, jestli zdravotně vydrží a jestli to budou chtít dál dělat,“ říká Capalini.

Navazovat čeští talentovaní pětibojaři rozhodně mají na koho. Stačí zmínit držitele olympijských medailí z nedávné doby: kromě Libora Capaliniho ještě Davida Svobodu.

„Tím, jak se dokázali dlouho udržet v absolutní špičce, jsou pro mě obrovským zdrojem inspirace. Rád bych někdy dokázal to, co oni, ale to je ještě dlouhá cesta,“ uzavírá Martin Vlach.