Moderní pětibojaři mají před sebou druhou možnost kvalifikovat se do Tokia. ‚Máme na to,‘ věří Kuf

Po zisku stříbra v závodu smíšených štafet můžou čeští moderní pětibojaři přidat na mistrovství Evropy další medaili ve štafetě. Nejvýše postaveného Čecha ve světovém žebříčku Jana Kufa byste v ní ale hledali marně. Po nachlazení na šampionátu v Bathu se soustředí na individuální závod, kde bude mít druhou šanci zajistit si účast na olympijských hrách v Tokiu. Praha 22:45 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuf | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Teď je to relativně dobré, zlepšuje se to,“ říkal před cestou na evropský šampionát v moderním pětiboji Jan Kuf. Nedokončený závod ve finále Světového poháru v Tokiu a kratší tréninkový výpadek po návratu způsobený nachlazením měl za sebou a před sebou druhou možnost probojovat se na příští olympiádu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští moderní pětibojaři jedou na mistrovství Evropy bojovat o účastnická místa na olympiádu v Tokiu

„Všichni závodníci mají jednu z možností splnit kvalifikační kritéria na svém kontinentálním mistrovství. Pak pro všechny platí možnost splnit přímá kvalifikační kritéria buď na finále Světového poháru, které už proběhlo v Tokiu a nebo poté na dvou mistrovství světa, jak v letošním roce v Budapešti, tak v příštím roce v čínském Xiamenu a prostřednictvím světového žebříčku,“ vysvětluje reprezentační trenér Jakub Kučera, jak si jeho svěřenci mohou zajistit start na olympijských hrách v příštím roce. Pro mistrovství Evropy to znamená, že osm nejlepších mužů a žen v redukovaném pořadí individuálního závodu vybojuje účastnické místo pro Tokio.

Světový pohár v moderním pětiboji po 11 letech v Česku. ‚Snad to není naposledy,‘ věří Jan Kuf Číst článek

„Kvalifikace teprve začíná a stejně se necítím, že se tam teď nedostanu, to by bylo asi zbytečné. Samozřejmě každý vidí šanci, že se tam může kvalifikovat na olympiádu,“ nechtěl na sebe zbytečně vytvářet tlak osmadvacetiletý Kuf, který si právě na jihozápadě Velké Británie před čtyřmi lety zajistil na evropském šampionátu účast na Hrách v Riu. Teď má podle něj šanci uspět kdokoliv z nominovaných Čechů.

„Jsme tam čtyři, co máme na to se kvalifikovat, a to, že bych se kvalifikoval teď by nehrálo až takovou roli právě díky tomu, že ostatní mají šanci se tam dostat v průběhu celého příštího roku. Já tak, či tak budu muset prokazovat určitou výkonnost celý příští rok, takže samozřejmě to bude příjemný bonus, ale kdyby se to z nějakého důvodu nepovedlo, ta se svět nezboří. Je tam ještě mistrovství světa, které je největším vrcholem letošní sezony,“ připomíná moderní pětibojař Kuf zářijový světový šampionát v Budapešti.