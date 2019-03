Moderní pětibojař Kuf je po dvou letech na stupních vítězů, v Káhiře byl druhý

Moderní pětibojař Jan Kuf se po dvou letech a počtvrté v kariéře dostal ve Světovém poháru na stupně vítězů. Mistr Evropy z roku 2016 v sobotu skončil druhý na úvod sezony v Káhiře, kde se mu nadmíru daří. V egyptské metropoli se radoval v SP ze stříbra také v roce 2015 a o rok dříve byl třetí. Káhira 18:55 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuf | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Kuf prohrál jen s domácím osmnáctiletým Ahmadem Aldžandjem, který se z triumfu radoval v třetím závodu Světového poháru v kariéře. „Vyšlo to perfektně. Nevěděl jsem, co od toho čekat, protože to je první závod roku, a jsem druhý, což je úchvatné,“ radoval se Kuf. „Je dobré vědět, že jsme na správné cestě. Porazil jsem spoustu skvělých pětibojařů,“ dodal.

Kuf rozjel závod devátým místem v šermu, v bazénu zaplaval třináctý čas a na druhé místo se posunul díky nejlepšímu parkuru. „Měl jsem úžasného koně,“ pochvaloval si. Do běhu se střelbou nastoupil se ztrátou 22 vteřin za Aldžandjem a soupeře marně naháněl, ale druhé místo bez problémů udržel. Ve Světovém poháru se dostal na "bednu" poprvé po bronzu v závodu v Římě v roce 2016.

Českým pětibojařům se v Káhiře daří. Před deseti lety tam slavil výhru ve Světovém poháru Ondřej Polívka, který tentokrát obsadil 35. místo. Martin Vlach doběhl do cíle dvanáctý a další český závodník ve finále David Kindl byl osmnáctý.

Závod SP v moderním pětiboji v Káhiře:

Muži: 1. Aldžandj (Eg.) 1465, 2. Kuf (ČR) 1448, 3. Kinderis (Lit.) 1435, ...12. Vlach 1406, 18. Kindl 1389, 35. Polívka (všichni ČR) 722.