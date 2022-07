Překvapení na pětibojařském mistrovství světa, Houška s Tůmou vybojovali bronz ve štafetě

Moderní pětibojaři Filip Houška a Matouš Tůma nečekaně vybojovali na mistrovství světa bronzovou medaili ve štafetě. Věkem stále ještě junioři nestačili v Alexandrii pouze na vítězné Korejce a domácí Egypťany. Postarali se o první cenný kov pro český moderní pětiboj od MS 2018 v Mexiku, kde rovněž ve štafetě skončili druzí Jan Kuf a Martin Vlach. Z dalších dvou šampionátů se výprava vrátila bez medaile. Alexandrie (Egypt) 20:48 24. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Houška a Matouš Tůma. | Foto: Filip Komorous | Zdroj: ČTK/PR

„Když jsme viděli soupisku, tak jsem se toho báli, protože ostatní týmy nasadily, na rozdíl od nás, celkem špičku. Říkali jsme si, že tu nemáme co ztratit, a šli jsme do toho s čistou hlavou. Nepřemýšleli jsme nad tím. Nakonec to vyšlo, tak jsme hrozně rádi,“ řekl Tůma v nahrávce pro média.

Čeští mladíci, kteří byli v červnu v Barceloně členy bronzového týmu na juniorském mistrovství Evropy, rozjeli soutěž nadějně už v úvodním šermu, ve kterém skončili čtvrtí. „Šerm byl klíčový a potom kombi. Šerm vyšel suprově, krásně jsme se doplňovali, na nás parádní finální výsledek,“ pochvaloval si Houška, který na zmíněném MEJ získal titul ve smíšené štafetě s Lucií Hlaváčkovou.

Do závěrečné kombinované disciplíny odstartovali Češi jako pátí. Dvacetiletý Tůma skvělým během a střelbou vytáhl dvojici na druhé místo a čerstvě jednadvacetiletý Houška pak medailovou pozici uhájil. „Bohužel jsem to (druhé místo) neudržel, ale třetí bereme všema deseti,“ dodal Houška.

Šampiony se stali Čung Čin-Hwa a Čun Un-Te, stříbro získali Aslam Hamád a Ahmad Hamid.

Mistrovství světa v moderním pětiboji v Alexandrii (Egypt):

Muži - štafeta: 1. Čung Čin-Hwa, Čun Un-Te (Korea) 1427, 2. Hamád, Hamid (Eg.) 1419, 3. Houška, Tůma (ČR) 1408.