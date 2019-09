Moderní pětibojaře Vlacha a Grycze čeká na světovém šampionátu finále. Kuf a Kindl neuspěli

Bronzový medailista z nedávného evropského šampionátu Martin Vlach a s ním i Marek Grycz postoupili na mistrovství světa v moderním pětiboji z kvalifikace. Finále se v Budapešti uskuteční naopak bez exmistra Evropy Jana Kufa a Davida Kindla. Budapešť 23:02 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderní pětibojař Martin Vlach postoupil na mistrovství světa do finále | Foto: Filip Komorous | Zdroj: ČTK

Dvaadvacetiletý Vlach ve své kvalifikační skupině skončil druhý. Zaplaval si osobní rekord, měl aktivní bilanci v šermu a i přes potíže se zbraní byl třetí v kombinaci běhu a střelby. „Martinovi začala při nabíjení sama spouštět pistole, takže se na prvních dvou položkách zdržel tak jako jindy za všechny čtyři dohromady. Pak zjistil, kde je problém, a dobře zareagoval,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační kouč Jakub Kučera.

Stejně starý Grycz postoupil z devátého místa. Také jemu se povedlo vylepšit osobní maximum v bazénu, ve své skupině byl dokonce druhým nejlepším plavcem. Šermoval s vyrovnaným poměrem výher a porážek a zaznamenal čtvrtý běžecký a střelecký čas.

Kufovi se nepodařil již šerm a pak ani závěrečná kombinace. „Honza už nějaký čas řeší zdravotní problémy. Jednak jsou to průdušky, které se nám stále nedaří srovnat, a také ho zlobí rameno,“ konstatoval Kučera.

Dlouholetý lídr reprezentace Kuf, který na srpnovém mistrovství Evropy obsadil páté místo, byl hodně zklamaný. „Celá sezona směřuje k tomuto závodu, kde má být všechno na nejlepší úrovni. Navíc je to tady v Maďarsku, kde je to jednou za deset let a bude to nádherný závod. Připravil jsem se o skvělý zážitek,“ litoval Kuf. „Na Evropě to ještě vyšlo moc hezky, tady už bohužel ne. Poslední dva měsíce nebyly taková zábava, jakou bych si představoval. Pořád jsme něco museli řešit, všechno bylo s nějakým omezením,“ řekl osmadvacetiletý reprezentant.

V maďarské metropoli je v pátek na programu finálový závod žen, do něhož se z kvalifikace neprobojovala Eliška Přibylová. Soutěž mužů začne základním kolem šermu a pokračovat bude v sobotu.