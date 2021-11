Konec parkuru v moderním pětiboji? Po incidentu v Tokiu uvažuje unie o nahrazení cyklistikou

Z moderního pětiboje by do budoucna mohl vypadnout parkur. V reakci na hrubé chování německé závodnice Anniky Schleuové a její trenérky ke vzpurnému koni na olympijských hrách v Tokiu o tom podle informací serveru insidethegames jednal tento týden výkonný výbor mezinárodní unie UIPM. Ve sportu, který se dál skládá z plavání, šermu a kombinované disciplíny běhu a střelby, by jezdeckou část mohla nahradit cyklistika.

Monte Carlo 15:27 2. listopadu 2021