Světový pohár v moderním pětiboji po 11 letech v Česku. ‚Snad to není naposledy,‘ věří Jan Kuf

Když byl Světový pohár v moderním pětiboji v Česku naposledy, on na Kladně byl, ale jako benjamínek spíš jen vzhlížel k nejlepším. Ona dělala úplně jiné sporty. Teď jsou z Jana Kufa a Elišky Přibylové reprezentační jedničky pro domácí podnik. Praha 15:36 24. května 2019

Moderní pětibojař Jan Kuf patří mezi ty šťastnější, protože závodí ve Světovém poháru v Česku už podruhé. „Ne každý závodník dostane šanci závodit před domácím publikem,“ přiznal Radiožurnálu Sport osmadvacetiletý moderní pětibojař. Když tu byl prestižní seriál naposledy, bylo mu 17 let a tehdy na Kladně sbíral cenné zkušenosti.

„V té době jsem byl vážně dítě. Na všechny jsem koukal s ohromným respektem, a když jsem v šermu vyhrál pár zápasů, byl to spíš zázrak, než že bych věděl, co dělám. Vzpomínám rád, ale je to už vážně dávno,“ přiznal před startem domácího podniku.

Od té doby dokázal vyhrát mistrovství světa i Evropy a momentálně mu patří čtvrté místo v průběžném pořadí Světového poháru, což z něj dělá hlavní českou naději na zisk cenného kovu na Císařské louce.

„Doufal jsem, že budu moci závodit s těmi nejlepšími, což teď díky bohu jsem. Snad to tak bude vypadat i o víkendu,“ věří český reprezentant.

Kufova mladší reprezentační kolegyně a spolu s ním stříbrná členka smíšené štafety z úvodního letošního dílu Světového poháru z egyptské Káhiry Eliška Přibylová se před 11 lety modernímu pětiboji vůbec nevěnovala.

„Závodila jsem v té době na lyžích. O pětiboji jsem nevěděla vůbec nic,“ zavzpomínala čtyřiadvacetiletá Eliška Přibylová, která od té doby urazila dlouhou cestu a už se věnuje jen modernímu pětiboji.

„Odmala jsem dělala atletiku a plavání, do toho jsem ještě závodně lyžovala. V 16 letech toho bylo opravdu hodně a bylo potřeba určit, jakému sportu se budu věnovat. Vybrala jsem si moderní pětiboj, protože jsem se nechtěla vzdát ani atletiky, ani plavání,“ vysvětlila.

Eliška Přibylová se ve víkendovém finále v Praze neobjeví, protože do něj neprošla - stejně jako žádná jiná česká reprezentantka.

Možná ale bude mít ještě jednu šanci ukázat se před domácím publikem v pondělí v oblíbené smíšené štafetě. A když ne, ani tak by to nemusel nejen pro ní být poslední závod Světového poháru v Česku v kariéře.

„Snad to není naposledy, co se v Praze koná moderní pětiboj v době, kdy ještě budu aktivním závodníkem. Doufám, že mají organizátoři v plánu uspořádat další závody v příštích letech, abych těch příležitostí měl víc, kdyby to náhodou letos nevyšlo,“ přeje si Jan Kuf za všechny české moderní pětibojaře.