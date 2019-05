Nejlepší moderní pětibojaři se po 11 letech vrací do Česka. Od čtvrtka začíná v Praze Světový pohár

Císařská louka v Praze už toho zažila dost. Právě tam se třeba v roce 1896 poprvé hrálo fotbalové derby pražských S. Od čtvrtka se tam poprvé v historii představí světová špička v moderním pětiboji v závodech Světového poháru. Do Česka se nejlepší světoví pětibojaři vrací po 11 letech. Organizátoři věří, že se na závody přijde podívat hodně lidí, i proto, že vstup je zdarma. Praha 21:56 22. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští moderní pětibojaři Jan Kuf a Eliška Přibylová | Zdroj: ČTK

„Původně jsme měli pořádat závod na Kladně, ale přesunulo se to do Prahy. Závod Světového poháru tady tuším ještě nikdy nebyl. Myslím si, že to bude pro diváky velmi atraktivní, je to na Císařské louce, takže téměř v centru,“ vysvětluje Radiožurnálu generální sekretářka Českého svazu moderního pětiboje a sama bývalá reprezentantka Lucie Grolichová.

„Věříme, že závod bude moc pěkný nejen pro sportovce, ale i pro diváky. Diváci budou moci zůstat na jednom místě, nebudou muset mezi disciplínami přecházet. Uvidí až na plavání vlastně celý pětiboj,“ dodává Grolichová.

Pouze plavání a úvodní kolo šermu bude na rozdíl od zbylého programu od soboty dopoledne hostit Juliska. Finálové kolo šermu, parkur a běh se střelbou z pistole se totiž budou konat vždy odpoledne na Císařské louce.

„Doufáme, že si diváci najdou čas, protože je to v Praze, kde je výborná dostupnost. Je to na pěkném místě, počasí má být také pěkné. Je to vše pod otevřeným nebem. Musím zaklepat, ale déšť by neměl být, což by bylo nepříjemné hlavně pro jezdecké disciplíny,“ dodala Grolichová.

České medailové naděje

Proto organizátoři každou chvíli kontrolují nově aktualizované předpovědi počasí na prodloužený víkend, kdy očekávají hlavní nápor diváků na sobotní finále závodu žen, nedělní mužů a pondělní smíšených štafet.

„Bude to velký zážitek, protože v Čechách takhle velké závody nebyly opravdu dlouho a pro spoustu mých kamarádů, rodičů nebo příbuzných to bude určitě hezké, protože mě nikdy na takovýchto závodech vidět nemohli. Moc se na to těším,“ přiznává čtyřiadvacetiletá reprezentantka v moderním pětiboji Eliška Přibylová patřící mezi ženami k největším českým nadějím.

Velmi podobně mluví také Jan Kuf. Čtvrtý muž Světového poháru očekává v Praze velmi silnou konkurenci a díky tomu napínavé boje na závodištích, protože až snad na jednu výjimku by měla dorazit celá světová špička.

„Už v Maďarsku dva týdny zpátky byli všichni. Jen Němec, který tamní Světový pohár vyhrál, se zranil a nepřijede. Nahradí ho ale jiný, který je také výborný. Výzva je to obrovská,“ zmiňuje indisponovaného Christiana Zillekense hlavní český adept na medaili Jan Kuf před nadcházejícím podnikem Světového poháru v moderním pětiboji v Praze.