Závody Světového poháru v moderním pětiboji v Praze se povedly. A vypadá to, že tentokrát nebude muset Česko na pořádání dalšího vrcholného podniku čekat znovu 11 let. Čeští reprezentanti by tak už za rok mohli mít další šanci vylepšit svá letošní umístění. Praha 17:22 28. května 2019

„Co se týče letošního Světového poháru, tak tyhle jsou určitě nejlepší po organizační stránce i po té fanouškovské. Všech pět dní jsem si strašně užil. Jsou náznaky, že by tu snad mohl být i příští rok. Já doufám, že jo, protože to byl pro nás všechny výjimečný zážitek,“ přiznal Radiožurnálu druhý muž hodnocení Světového poháru Jan Kuf, který na domácím podniku zaznamenal nejlepší český výsledek - sedmé místo.

Bylo to povedené ve všech ohledech, hodnotí Světový pohár v Praze šéf moderních pětibojařů

Stejný výsledek pak vybojovala i smíšená štafeta ve složení Marek Grycz, Eliška Přibylová.

„Moc jsem si to užila a byla jsem překvapená, jak byli hlavně ve druhém kole slyšet diváci. Opravdu mi to pomohlo, myslím, že to bylo hodně znát,“ usmívala se po závodě Přibylová. „Přišlo pro mě až nečekaně hodně diváků, za což jim moc děkuju,“ dodal Grycz.

A podobně mluvili i další čeští závodníci. Třeba talentovaná Barbora Ciprová.

„Svěťák v Praze je bomba. Tohle je vlastně můj třetí. Je to skvělé, doma před fanoušky, před rodinou, po jedenácti letech v Česku. Doufám, že se to zase zopakuje,“ říkala Ciprová.

„Bylo to povedené ve všech ohledech. Jsme spokojeni. Můžeme začít od dobrých koní, přes zázemí pro závodníky až po divácké návštěvy - v neděli byla dokonce úplně plná tribuna a atmosféra byla vynikající. Už se těšíme, až se tady sejdeme zase příští rok opět při Světovém poháru,“ potvrdil i prezident Mezinárodní unie moderního pětiboje Klaus Schormann.

„Situace je taková, že Světový pohár v roce 2020 máme přidělený, měl by tady být čtvrtý Světový pohár. Stejná situace jako letos, předpokládám, že se bude konat na stejných prostorách, jako byl tento,“ řekl Bohumil Hrudka, prezident Českého svazu moderního pětiboje.

Hrudkovi chybělo k úplně spokojenosti jen pódiové umístění některého z českých reprezentanti. „Třeba to vyjde příští rok,“ přeje si Eliška Přibylová.