Moje nohy vypadají unaveně, napsal polský cyklista k fotce z Tour de France

Sedmadvacetiletý Polák po dojezdu šestnácté etapy upoutal na sociální síti Instagram fotkou svých nohou, na kterých vystupují žíly. Ukázal, jak je cyklistická Tour de France mimořádně náročná po fyzické stránce. „Po šestnácti etapách vypadají moje nohy trochu unaveně,“ dodal v popisku.

Podle expertů je příčinou takto vystouplých žil masivní průtok krve v nohách. Během samotné jízdy se podobných výjevů nedočkáte. Po dokončení etapy ale zůstává v končetinách hodně krve, která způsobuje podobné úkazy, jaké jsou vidět na fotce polského reprezentanta.

Doktor Bradley Launikonis z Fakulty biomedicínských věd z univerzity v Queenslandu sdělil listu Daily Mail, že tyto problémy potkají jen profesionály a rekreačních cyklistů se netýkají. „Větší objem krve zůstává v žilách i po závodě, proto jsou tak vystouplé,“ říká.

„Do nohou se dostává více krve než obvykle. Rekreačním cyklistům se nic podobného nestane, mluvíme o profesionálních sportovcích,“ dodává Launikonis. Podobné fotky se dostaly na sociální sítě už v předchozích ročnících Tour de France. Před třemi lety se „chlubili“ Chris Froome nebo Bartosz Huzarski.

Our man @chrisfroome is looking absolutely ripped ahead of #LBL on Sunday! (Photo: @michellecound) #VaVaFroome pic.twitter.com/UGePCkvwKU