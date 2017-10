Monopol na sázky na Velkou pardubickou padl, dostihům to přinese čtvrt milionu

Na dostihy se v Česku sází déle než na fotbal nebo hokej, ale až do letošní Velké pardubické se na vrchol domácí sezony dalo vsadit jen na závodišti. Zastaralý systém se ale změnil, a to se projevilo i na nárůstu objemu sázek. Vytáhnout peníze z kapsy mohli poprvé navíc i fanoušci v zahraničí, odkud do českých dostihů přijde v přepočtu zhruba čtvrt milionu korun. Pardubice 15:01 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká pardubická 2017 | Zdroj: ČTK

V západní Evropě sázky prakticky uživí celý dostihový sport, což je v České republice zatím myšlenkou z říše snů. Letos ale poprvé neměla na vklady na Velkou pardubickou monopol jediná společnost: přidaly se tři velké domácí sázkové kanceláře a také jedna významná z Francie.

„Já si myslím, že to je jeden ze zásadních kroků. Je to jedna z cest, kdy jsme schopni zachránit dostihový sport, někam ho dostat a posouvat ho neustále k té evropské špičce. Ve finále právě příjmy ze sázek, a to povědomí o českém turfu jsou velmi důležitými faktory a mohly by vést i k tomu, že se třeba změní a poupraví legislativa. Část prosázených peněz by se tak mohla vracet zpátky na závodiště tak, jak je to obvyklé v cizině,“ povídá pro Radiožurnál Martin Korba, ředitel Dostihového spolku, který organizuje Velkou pardubickou.

Novela loterijního zákona letos poprvé umožnila internetové sázení na slavný překážkový dostih, ale z přibližně deseti milionů, které ve třech významných českých kancelářích lidé prosázeli, nepůjde do dostihů ani koruna. To však neplatí o francouzské společnosti PMU. Díky ní navíc Velkou pardubickou sledovali lidé ve čtyřiadvaceti zemích světa

„Ten rozsah zemí je opravdu velký, a protože je státní sázková kancelář z Francie, vysílá se to do všech možných zemí v rámci kontinentu. Myslím si, že sázející tak poznají krásu dostihu Velké pardubické včetně toho, že už to není, tak jako v minulosti, extrémně nebezpečné jak pro koně, tak i pro žokeje a že se na to dá korektně sázet,“ doplňuje Martin Korba.

Mimo jiné ho těší, že tři procenta vsazených peněz v pobočkách francouzské sázkové kanceláři PMU, tedy zhruba 250 tisíc korun, se vrátí do českých dostihů. Není to sice nic převratného ve srovnání v přepočtu s dvaceti miliardami korun, které za rok dostane díky sázkám francouzský turf, ale i tak je to výrazný posun a motivace pro české chovatele, majitele a trenéry.