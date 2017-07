Moravčíková skončila na 200 metrů prsa třináctá: Nemám důvod být naštvaná, MS mě nabilo energií

Martino, čas 2:25,67 by byl ještě dopoledne českým rekordem. Ale pak jste ho zlepšila a na finále nestačil. Jak to hodnotíte?

Tak či tak to hodnotím pozitivně. Oba časy jsou pod hranicí českého rekordu z minulého roku, navíc zaplavané po sobě. Nemám proč být na sebe naštvaná a asi ani trenér nebude naštvaný, takže dobrý.

Semifinále jste rozjela velmi podobně jako dopoledne, jen o 16 setin sekundy pomalejší na mezičase. Měla jste z toho stejně dobrý pocit?

Jo. Tahle dvoustovka se mi plavala dobře. Až mi připadá, že bych se do dvoustovky za 2:25 vžila, dřív jsem se trápila okolo času 2:27. Doufám, že tohle bude další odrazový můstek, že budu schopná 2:25 regulérně a nebudu to honit.

Pomohly vám nějak soupeřky? Napravo i nalevo byly rychlejší.

Vítám to v poslední části závodu, ve druhé stovce. V první moc ne, spousta z nich má rychlejší osobní rekord i na stovku, takže je důležité nenechat se strhnout. Ale strašně ráda plavu vedle Španělky (Jessicy Vallové, pozn. red), je strašně milá.

Jaký máte pocit z MS? Už můžete hodnotit svá vystoupení na jednotlivých tratích.

Budu určitě odjíždět nadmíru spokojená. Na to, jaký to byl letos rok, mě to nabilo další energií. Uvidíme ještě štafetu. Už mám noční můry z toho, abych neodskočila dřív. Pak uvidíme, co se stane dál.

A co bude dál. Šly zvěsti, že uvažujete, co dál s kariérou.

Uvažuji, ale musím se domluvit s trenérem. Ale myslím, že zimní sezonu bych úplně vynechala, co se týče závodění. Jen bych trénovala na léto na ME v dlouhém bazénu. Já jsem na krátkých bazénech fakt marná. Co si budeme nalhávat, nenaučila jsem se obrátky za 20 let a nedoženu to za jednu sezonu.

Martina Moravčíková | Foto: ČSPS - Martin Sidorjak