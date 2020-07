Márquez bude závodit necelý týden po operaci ruky. ‚Určitě pojede pod prášky,‘ myslí si Pešek

V neděli si v závodě zlomil ruku, v úterý podstoupil operaci a o dva dny později prošel na okruhu v Jerezu zdravotní prohlídkou. Hvězda Moto GP Marc Márquez se tak může se zúčastnit víkendové Velké ceny Andalusie. Jerez (Španělsko) 13:54 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nakonec se šestinásobný mistr světa v kategorii Moto GP rozhodl nenastoupit do pátečního prvního tréninku, ale s týmem Honda se domluvil na kompromisu - v pátek bude ruku šetřit a chce nastoupit v sobotu, a to buď v dopoledním tréninku, nebo až v kvalifikaci. Potvrdil to šéf týmu Alberto Puig.

Za tuto netradiční variantu vděčí Márquez hlavně tomu, že se v Jerezu jede na stejné trati dva víkendy po sobě. Tím pádem má trať „dostatečně najetou“ a nemusí ani řešit nastavení motorky.

Jeho start je ale hodně překvapivý, protože nedělní nehoda, při které si zlomil ruku, vypadala opravdu hrozivě.

Navíc operace pažní koti rozhodně není nic, o čem by člověk druhý den nevěděl. Podle bývalého motocyklového závodníka Lukáše Peška se Márquez může vrátit hlavně díky tomu, jak moc se posunula úroveň lékařských zákroků.

„S klíční kostí jsme se dřív léčili pomalu dva měsíce, teď kluci za tři dny klikují. Medicína a technologie jdou tak dopředu, že jde dělat tyhle rychlé návraty,“ řekl Pešek Radiožurnálu.

Navíc zřejmě nelze od Márqueze hned očekávat stoprocentní výkon. Šestinásobný šampion pojede s vědomím, že další nehoda by mohla mít daleko vážnější důsledky. A podle Lukáše Peška bude hrát roli i bolest.

„Určitě pojede pod prášky. Myslím, že jde hlavně o to, aby posbíral nějaké body, protože si dobře uvědomuje, že kdyby měl další nulu, tak by měl ztrátu, která by nešla jen tak dohnat,“ myslí si Pešek.

Velká cena Andalusie začne pro jezdce kategorie Moto GP v neděli ve 14.00.