Motocyklista Fenati zmáčkl během závodu soupeři brzdu, jeho stáj ho propustila

Dvaadvacetiletý Fenati se dopustil nebezpečného jednání v neděli v Misanu. V reakci na dřívější rozmíšku Fenati při předjíždění v rychlosti kolem 200 km/h na rovince sáhl na brzdu vedle jedoucího krajana Stefana Manziho a zmáčkl ji. Byl za to už během závodu diskvalifikován a následně od vedení MotoGP dostal distanc na příští dvě Velké ceny v Aragónu a Thajsku.

Za nebezpečnou jízdu byl potrestán také Manzi, jenž v dalším závodě přijde o šest pozic na startu. Podle Fenatiho právě on incident vyprovokoval.

„Omlouvám se sportovnímu světu. Dnes ráno, s čistou hlavou, si přeju, aby to celé byl jen špatný sen,“ uvedl Fenati ve veřejné omluvě.

„Vracím se myšlenkami k těm okamžikům, kdy jsem udělal ten ostudný čin. Nechoval jsem se jako muž! Muž by dokončil závod a pak si šel stěžovat na ředitelství závodu a snažil se domoci spravedlnosti za předchozí incident. Neměl jsem se nechat vyprovokovat. Čelím oprávněné kritice a omlouvám se všem, kteří ve mě věřili a kteří se cítí mým činem poškozeni,“ dodal.

Po trestu od MotoGP Fenati den po závodě přišel o zaměstnavatele na tuto a zřejmě i příští sezonu. „Náš tým s okamžitou platností končí kontrakt s jezdcem Romanem Fenatim za jeho nesportovní a nebezpečné chování. S nesmírnou lítostí musíme poznamenat, že tento nezodpovědný čin ohrozil život jiného závodníka a nedá se ničím ospravedlnit,“ uvedli představitelé týmu Marinelli Snipers, v jehož barvách obsadil Fenati loni druhé místo v celkovém pořadí Moto3.

Horkokrevný jezdec se měl příští rok přesunout do nové stáje, která bude využívat stroje italského výrobce MV Agusta. Jeho šéf Giovanni Castiglioni však na instagramu uvedl, že Fenatiho v týmu nechce.

„Tohle byla nejhorší a nejsmutnější věc, kterou jsem kdy v motocyklovém závodě viděl. Pravý sportovec by se takhle nikdy nezachoval. Co se týče jeho budoucí pozice jezdce MV Agusta Moto2, zasadím se o to, abych to zastavil. Nedojde k tomu, nereprezentuje hodnoty naší firmy,“ uvedl Castiglioni.

U Fenatiho se v neděli nejednalo o ojedinělý výstřelek. V roce 2015 se nechvalně proslavil tím, že v Argentině během zahřívacího kola při hádce kopl do motorky Fina Niklasea Aja. O rok později byl v polovině sezony z disciplinárních důvodů propuštěn z týmu Valentina Rossiho VR46 v kategorii Moto3. Na kontě má deset vyhraných Grand Prix a 23 umístění na stupních vítězů.