Motocyklový závodník Kornfeil po ‚komunikaci se sponzory‘ ukončil kariéru

Motocyklista Jakub Kornfeil ukončil závodní kariéru. Informoval o tom prostřednictvím tiskové zprávy, kterou vydal v pondělí. „Po komunikaci se všemi sponzory, na kterých moje kariéra stála, jsem byl nucen učinit tohle velmi zásadní životní rozhodnutí," uvedl šestadvacetiletý jezdec. Závod mistrovství světa silničních motocyklů Kornfeil nikdy nevyhrál, jeho největším úspěchem byla v závodech třídy Moto3 dvě druhá a tři třetí místa. Praha 11:28 20. ledna 2020

„Na konci loňské sezóny ve Valencii jsem si byl plně vědom toho, že mám za sebou poslední závod roku 2019, a ani ve snu by mne nenapadlo, že se bude jednat o můj poslední závod kariéry v šampionátu MotoGP.!“ oznámil konec závodní kariéry motocyklista Jakub Kornfeil.

„Mám stále platnou smlouvu s týmem, nicméně po komunikaci se všemi sponzory, na kterých moje kariéra stála, jsem byl nucen učinit tohle velmi zásadní životní rozhodnutí,“ uvedl Kornfeil. Dále dodal, že na promyšlení a učinění tohoto kroku měl hodně času a věří, že se rozhodl správně.

„Jestliže jsem stál před rozhodnutím jít do toho s budgetem, který mám na sezonu nachystaný, a nebo jsem měl věřit, doufat a navíc žít v nejistotě, že se dokážu probojovat až třeba k závodu v italském Mugellu, tak mi věřte, že to za to nestálo,“ popsal Kornfeil také finanční stránku svého rozhodnutí.

Nyní již bývalý motocyklový závodník poděkoval za podporu celé svojí rodině, kamarádům, sponzorům, fanouškům a mnohým dalším: „Vážím si té nepopsatelné podpory a já sám pro sebe se cítím jako vítěz, byť jsem závod mistrovství světa silničních motocyklů nevyhrál.“

Své cíle a plány do budoucna Kornfeil přímo neprozradil: „I nadále si budu dělat to, co mne osobně vnitřně naplňuje a pokud to můžu říct, tak mám pro to cit a snad i talent.“ A dodal, že by je rád přiblížil každému zájemci osobně, pokud to bude možné.

Na konci loňské sezony se se šampionátem rozloučil také Karel Abraham. Ten závodil v královské třídě MotoGP za tým Reale Avintia Racing, který Abrahamovi na konci listopadu vypověděl smlouvu.