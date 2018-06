Motocyklista Jakub Kornfeil závodí v novém sportu, motorku mění za motorový surf

Burácející motory, souboje tělo na tělo v zatáčkách, snaha být první v cíli. To vše je spojené se závody mistrovství světa silničních motocyklů, ve kterém Jakub Kornfeil absolvuje už osmou sezonu. To mu ale nestačí, a tak ve volných víkendech zažívá stejný typ adrenalinu při novém sportu, motosurfingu. Tedy závodech na motorovém surfu, při kterých trať vymezují bóje na vodě. Brno 22:41 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklista Jakub Kornfeil | Zdroj: ČTK

Jak moc jsou si závody motocyklů a jetsurfů podobné? Pro začátek jsou to zvuky strojů, na kterých se jezdí. Rozeznat je od sebe je dost náročné. Samotná jízda na obou strojích má podle Jakuba Kornfeila dost rozdílů.

Jakub Kornfeil kombinuje závody motocyklů a jetsurfů.

„Na motorce jedete zalehlý v podstatě celý závod, na prkně se stojí. Samozřejmě se to liší hodně, ale když se budeme bavit o tom středu těla, tak na motorce jste pořád stejně zatlý, jako na tom prkně. A řekl bych, že na prkně ještě víc,“ říká pro Radiožurnál Jakub Kornfeila.

Princip motosurfingu je jednoduchý. Závodníci jezdí v rozjížďkách na trati vytyčené bójemi, ti úspěšní postupují do dalšího kola, jako je tomu třeba v rozbězích sprinterských závodů. Tratě jsou pokaždé jiné, jejich učení je tedy součást úspěchu podobně jako na motorkách.

Kyjovský rodák zvládá kombinovat mistrovství světa silničních motocyklů se závody Světového poháru v motosurfingu. Ostatně jako několikanásobnému mistru světa v této nové disciplíně se mu pořadatelé snaží vyjít termínově vstříc. I tak je kombinace dvou sportů na nejvyšší úrovni náročná.

„Hrozně moc mě to baví oboje. Ale problém je ten, že je čím dál těžší to skloubit dohromady. Když nezávodím na motorce, tak závodím tady. Na sobě vnímám, jak stárnu a jak mi to odebírá hrozně moc energie,“ vypráví jezdec, kterému je 25 let.

Hlavně bezpečně

Závody jetsurfů vznikly v České republice, většina elitních závodníků je tuzemských a světový pohár také pořádají Češi. Kornfeil se jako tvář nového sportu snaží na organizátory apelovat, aby víc dbali na bezpečnost.

„V bezprostřední blízkosti dalšího závodníka, když mu spadnete před prkno, tak vás vyžehlí prknem. A tam potom jsou velké úrazy. Tím, že z MotoGP paddocku znám, tak říkám všem, aby dbali na bezpečnost. Protože až se něco stane, bude pozdě,“ popisuje český motocyklista.

Letošní motocyklová sezona Kornfeilovi vychází, v průběžném pořadí šampionátu se drží v první desítce. A co největší úspěch v kategorii Moto3 je jeho hlavním cílem do konce roku.

„Moje priorita vždy byly vždy motorky. To je to, co mě baví a co mě živí. V roce 2016 jsem byl osmý ve světovém šampionátu. Tak bych to chtěl vyrovnat, nebo vylepšit. No a hlavně bych chtěl mít podepsanou smlouvu na příští rok,“ doufá Kornfeil.

A ještě jeden cíl před sebou Jakub Kornfeil letos má. Uspět při domácí Velké ceně, kterou Brno hostí první srpnový víkend.