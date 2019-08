Bojoval jsem nejen se soupeři, ale i s motorkou, říká závodník Kornfeil po devátém místě v Brně

Minulý rok slavil Jakub Kornfeil na stupních vítězů třetí místo, letos ale po Velké ceně České republiky tak velkou radost mít nemohl - ve třídě Moto3 dojel na Masarykově okruhu devátý. Vzhledem k vývoji závodu to je pro něj nakonec velmi dobrý výsledek. Brno 19:33 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklový závodník Jakub Kornfeil během kvalifikace na Velké ceně Brna | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„V prvním sektoru v prvním kole se hned po startu stalo hrozně věcí, to se mi snad nikdy nestalo,“ říkal po závodě Kornfeil.

Ital Antonelli nevyjel do povinného zaváděcího kola, Japonec Kuni měl defekt hned na startu a v úvodní zatáčce vytlačil Kornfeila z trati padající Filip Salač a jeho motorka.

„Mám obrovské štěstí, že se ta motorka točila ven z trati a že se netočila jako v Texasu, když jsem si tam zlomil klíční kost,“ vysvětloval po závodě Kornfeil, který pak začal z průběžného 23. místa dlouhou stíhací jízdu, kterou se posouval průběžným pořadím. Jenže přibližně v polovině závodu se jeho postup zasekl na desáté příčce.

„Problém byl v tom, že jsem v posledních osmi kolech nedokázal nic vymyslet. Nedokázal jsem se dostat přes toho Tobu, to byl můj největší soupeř. Na všechny jsem našel nějaký recept, ale přes něj jsem se nedokázal dostat,“ říkal Kornfeil.

„Věděl jsem o předjížděcích místech, kde mi to šlo a kde jsem si věřil, ale Toba mě tam hodně zasekl, ztratil jsem rytmus, nechal jsem se tím uchlácholit a jen jsem viděl, jak kola ubíhají,“ dodal jezdec, který trochu bojoval s nastavením motorky.

„Hlavně v první zatáčce, kde se mi několikrát zavřel předek, v každém druhém třetím kolem jsem tam málem šel. Na stadionu to viděly mraky lidí. Když jsem projížděl první zatáčkou, tak mě to dvakrát málem vysadilo během jednoho průjezdu. Nebylo to vůbec jednoduché, bojoval jsem nejen se soupeři, ale i s motorkou,“ řekl Kornfeil.

Nakonec z toho díky výbornému poslednímu kolu bylo deváté místo ve třídě Moto3. Od příští sezóny by se mohl Kornfeil posunout o třídu výš, chce do Moto2 a bojuje o to jak na okruhu, tak i když sleze z motorky.

„Včera jsem z okruhu odjížděl deset minut před desátou večer, což je hodně pozdě. Skončil jsem mítink s jedním týmem. V Moto2 je situace taková, že týmy ubývají, je v podstatě jedno volné místo. Budeme se snažit o to poprat,“ tvrdí Jakub Kornfeil, nejlepší Čech ve Velké ceně České republiky, protože Karel Abraham skončil v MotoGP devatenáctý.